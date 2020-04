La police philippine qualifie l’ordre présidentiel de «tirer pour tuer» ceux qui violent la quarantaine

Pour les défenseurs des droits humains, il est dangereux dans ce contexte d’inciter à la violence, car le principal objectif d’une quarantaine est de protéger la vie.

La police philippine a précisé qu’elle n’envisageait pas de tirer pour tuer ceux qui violaient la quarantaine, comme l’a exhorté mercredi le président Rodrigo Duterte, qui a été critiqué par les organisations des droits de l’homme après son message controversé.

“Mes ordres à la police, à l’armée et aux responsables: s’il y a des émeutes, si elles réagissent et que votre vie est en danger, tirez pour tuer”, a proclamé Duterte, un jour après que les citoyens de Quezon aient manifesté par manque de nourriture et d’aide. pendant l’emprisonnement, une manifestation qui s’est terminée par l’intervention des forces de sécurité.

Cependant, les officiers ne suivront pas cet ordre, a déclaré le directeur général de la police philippine, Archie Gamboa.

Le responsable a déclaré qu’il voyait dans les mots du président un “message fort” qu’il n’est pas nécessaire de prendre à la lettre.

S’adressant à ABS-CBN, il a assuré que Duterte ne voulait probablement insister que sur le respect de la loi en cette période de crise.

Une porte-parole de la Commission des droits de l’homme, Jacqueline Ann de Guia, a également critiqué les propos du président.

“Il est très dangereux en ce moment d’inciter à la violence ou d’utiliser des mots énergiques, comme tirer sur des gens”, a déclaré De Guia.

À cet égard, il a rappelé que le principal objectif de la quarantaine est de protéger le droit à la vie.

Amnesty International (AI) a également qualifié la proclamation de profondément alarmante, qui semble “un sceau de sa présidence”, en référence aux ordres de cette nature que le président a déjà donnés dans le cadre de sa guerre contre la drogue.

“La force sans filtres ne devrait pas servir de méthode face à une situation d’urgence comme la pandémie de Covid-19”, a déclaré Butch Olano, chef de l’IA aux Philippines.

(Europa Press)