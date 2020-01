La police recherche la grand-mère maternelle de la jeune fille retrouvée morte à Logroño | La société

La police nationale a mis en place un dispositif complet pour retrouver la grand-mère maternelle de la fillette de 5 ans qui est décédée lundi dans une chambre d’hôtel à Logroño, dont la mère, qui est détenue, a tenté de se suicider en s’asseyant sur le rebord de la fenêtre de La fenêtre.

Les sources de l’enquête ont indiqué à Efe mardi que le dispositif de recherche de la grand-mère, qui avait commencé la veille, s’est intensifié dans la ville de Haro, dans la Rioja, où cette femme réside avec sa fille – maintenant détenue – et un autre fils , et dans la capitale, où il a passé le dimanche après-midi avec l’enfant et sa mère.