La Premier League annonce sa date de reprise

(CNN espagnol) – Tout le football professionnel en Angleterre a été reporté au moins jusqu’au jeudi 30 avril. La saison 2019-20 sera prolongée indéfiniment Tout le football professionnel en Angleterre sera reporté au jeudi 30 avril au plus tard, ont annoncé jeudi les instances dirigeantes du football anglais.

La saison 2019-2020 pour hommes et femmes avait été initialement reportée au vendredi 3 avril, cependant, la prolongation a été convenue après une conférence téléphonique des 20 clubs de la Premier League anglaise le jeudi 19 mars.

Avec l’initiative de mettre fin à la saison en cours, le délai de retour à l’action a été prolongé indéfiniment dans le cadre d’un accord avec la Football Association of England (FA). Voici la déclaration FA:

Nous sommes unis dans notre engagement à trouver des moyens de reprendre la saison de football 2019/20 et à faire en sorte que tous les matches de coupe et de championnat des clubs nationaux et européens soient joués dès que cela est sûr et possible.

Nous avons collectivement soutenu l’UEFA dans le report de l’EURO 2020 afin de créer un espace sur le calendrier afin de garantir que les matches de coupe de clubs et de ligue nationales et européennes aient de meilleures chances d’être joués et, ce faisant, de maintenir l’intégrité de chaque compétition. .

Les règles et règlements de la FA stipulent que la saison se terminera au plus tard le 1er juin, et chaque compétition, dans la limite fixée par la FA, déterminera la durée de sa propre saison de jeu.

Cependant, le conseil d’administration de la FA a accepté que cette limite soit prolongée indéfiniment pour la saison 2019/20 en ce qui concerne le football professionnel.

De plus, nous avons collectivement convenu que le jeu professionnel en Angleterre sera encore reporté au 30 avril.

La Premier League est dirigée par Liverpool avec 82 points, avec 9 dates pour aller jusqu’à la fin de la saison. Si l’équipe de Jürgen Klopp ajoute deux victoires, il sera sacré champion.

