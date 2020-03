La première et la deuxième division portugaise, à huis clos ce week-end | Réseaux sociaux sportifs

Tous les matches de football de première et de deuxième division seront disputés le week-end prochain au Portugal à huis clos, une décision qui vise à se conformer aux recommandations du gouvernement visant à freiner l’avancée du coronavirus.

La décision a été prise par le groupe d’urgence créé par le président de la Fédération portugaise de football (FPF), Fernando Gomes, et arrive quelques heures après que le ministre portugais de l’Intérieur a recommandé d’annuler les événements avec plus de 5000 personnes en ondes gratuit et avec plus de 1000 à huis clos.