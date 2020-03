La première personne décède de Covid-19 au Nicaragua

Le Nicaragua a enregistré ce jeudi 26 mars, le premier décès du nouveau coronavirus, selon le ministère de la Santé (Minsa).

Le Minsa a indiqué qu’il s’agit du deuxième cas confirmé dans le pays. Le patient a été signalé le 20 mars par Murillo, qui a déclaré qu’il s’était rendu en Colombie et était rentré dans le pays. Le test a été effectué et le Covid-19 était positif.

Selon le Minsa, le deuxième cas positif est décédé à 18h05. et leurs proches ont été dûment informés.

La victime “avait de multiples faiblesses sur le plan de la santé liées à son état de porteur du virus VIH”, a déclaré Minsa dans un communiqué.

Jusqu’à présent, le gouvernement de Daniel Ortega signale deux cas de contagion par le nouveau coronavirus. Le premier cas a été signalé le 18 mars par le vice-président, qui a déclaré que c’était un homme qui a voyagé au Panama et quelques jours plus tard, il a présenté les symptômes. Selon Murillo, l’homme est stable.

Le Nicaragua fait partie des quelque 170 pays et villes touchés par la nouvelle pandémie de coronavirus. Les personnes touchées dépassent un millier de cas et les décès s’élèvent à plus de 11 mille.