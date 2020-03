La première semaine d’alerte se termine par un déploiement contre la saturation sanitaire | La société

Les administrations ont déployé ou activé ce samedi de nouveaux moyens matériels et logistiques pour faire face à la saturation des soins dans les centres hospitaliers en raison de la crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus, notamment à Madrid et également en Catalogne, où des espaces tels que hôtels et champs de foire pour soigner les malades.

Après s’être réunis le jour de la première semaine après l’activation de l’état d’alarme, les membres du Comité de surveillance des coronavirus ont annoncé l’incorporation progressive de plus de 50 000 professionnels et l’achat de 8 millions de masques et de quatre robots qui Ils permettront chaque jour à 80 000 tests de détecter le COVID-19 – contre 15 000 à 20 000 actuellement en cours – et la distribution dès aujourd’hui des premiers tests rapides achetés par l’Espagne.

Il y a plus de 640 000 tests qui arriveront “au cours des prochains jours” et qui, en offrant des résultats en 15-20 minutes, permettent de prendre des décisions cliniques rapides, selon la conférence de presse du directeur de l’Institut de santé Carlos III , Raquel Yotti.

En plus de ce renforcement des moyens annoncé par le gouvernement, en plus du déploiement de personnel militaire pour aider les centres dans toute l’Espagne, la Communauté de Madrid a commencé à autoriser 1 300 lits conventionnels dans les halls 7 et 9 du parc des expositions d’Ifema et 96 postes de soins intensifs pour servir les patients atteints de coronavirus compte tenu de la saturation actuelle du système de santé, avec des centres effondrés tels que l’hôpital Severo Ochoa de Leganés.

En outre, selon le gouvernement régional, le hall 5 de l’Ifema disposera jusqu’à 200 lits provisoires pour recevoir des patients présentant des symptômes bénins provenant de différents hôpitaux de la région, tandis que dans le hall 9, il y aura 15 modules de 50 postes conventionnels chacun. et quatre modules de soins intensifs avec 16 lits chacun.

À Madrid, où sept hôtels vont être médicalisés pour faire face à la crise, un situé sur la Calle Campomanes a commencé à accueillir le personnel de santé ce samedi dans le but de les reposer et de réduire le risque de contagion pour les personnes avec lesquelles ils vivent. leurs maisons.

Et à Barcelone, où la direction de l’hôtel a mis des établissements à la disposition de la Generalitat dans toute la Catalogne, il existe déjà trois hôtels prêts à accueillir des patients mineurs avec plus de 200 lits disponibles.

En plus de cette mesure, les hôpitaux ont de nouveau été renforcés.

En Catalogne, le Département de la santé a permis 180 lits dans un centre privé situé à Sant Cugat del Vallès (Barcelone) pour orienter les patients de l’hôpital Igualada dans le but de réduire la pression sanitaire. Et l’hôpital universitaire de La Paz (Madrid) disposera d’une tente en dehors du service d’urgence face à l’augmentation des hospitalisés qui commencera à fonctionner “dans les prochains jours”.

Tous ces efforts se sont concentrés sur une journée où les cas de contagion par COVID-19 en Espagne ont augmenté de 24,7% par rapport à vendredi, à 24926 infectés, et le nombre de morts a atteint 1326, un 32% de plus qu’il y a 24 heures, selon les données fournies par le ministère de la Santé lorsque six jours de confinement à domicile sont terminés.

Il y a 1612 patients admis aux soins intensifs aujourd’hui, 471 de plus que ce vendredi, ce qui provoque une surcharge dans ces établissements, et un total de 2125 infectés se sont déjà rétablis, 540 de plus qu’hier.

La Communauté de Madrid continue d’être la plus touchée par la pandémie et a enregistré 176 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures, pour un total de 804, soit 60,6% des décès dans tout le pays.

Pour lutter contre cette crise sanitaire, le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a constitué ce samedi par visioconférence le comité scientifique du COVID-19, dirigé par le Dr Fernando Simón et initialement formé de six experts espagnols et un basé aux États-Unis.

Par la suite, lors d’une apparition, Sánchez a exhorté à gagner du temps pour améliorer la préparation à la maladie et a revendiqué le “courage” et la “victoire morale” pour faire face au pire moment de la crise, qui est “à venir”.

L’armée est toujours déployée dans de nombreuses villes pour désinfecter des infrastructures comme le port et l’aéroport de Barcelone, où opèrent ce samedi l’UME, qui transfèrent des patients atteints de coronavirus d’hôpitaux vers d’autres moins saturés d’infections depuis la nuit dernière.

Comme convenu ce matin, l’armée sera chargée de mettre en place un centre d’accueil dans la Fira de la ville de Barcelone, après que le consistoire eut besoin de l’aide des forces armées, tandis que le personnel militaire de l’école de parachutisme de Murcie fabriquera Un demi-millier de masques par jour pour protéger les toilettes contre le virus.

Pour aider les proches avec des personnes décédées du virus, qu’ils ne peuvent pas visiter pour éviter les infections, le Collège officiel de psychologie de Madrid a lancé un service gratuit d’intervention en cas de deuil.

En outre, le ministère de l’Intérieur a ordonné la prolongation des permis de conduire qui expirent pendant l’état d’alerte et a levé les restrictions à la circulation des marchandises pour garantir l’approvisionnement en biens essentiels.

L’une des craintes des autorités pour le week-end est la tentation des citoyens de déménager dans leurs résidences secondaires, comme cela s’est produit avec les voyages en voiture de Madrid vers les villes de Levante.

Pour cette raison, la Direction générale de la circulation (DGT) a mis en place ce samedi des contrôles routiers à la sortie des grandes villes et les contrôles seront également renforcés afin que les citoyens respectent les restrictions de mobilité afin de lutter contre la pandémie.