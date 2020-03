La première super lune de mars peut être vue lundi dans presque toute l’Espagne | L’avenir

La première super lune du mois de mars, qui aura lieu lundi prochain jour 9 à 18 h 48, il peut être vu de presque tous les coins de l’Espagne, où le ciel clair prédomine, à l’exception de quelques nuages ​​dans la péninsule nord et les îles Canaries.

Comme il l’a expliqué à Efe Rubén del Campo, porte-parole de l’Agence météorologique d’État (Aemet), sur la péninsule “ce ne seront que des nuages ​​très fins et élevés qui enchevêtreront quelque peu le ciel, mais qui ne gêneront pas du tout la vision de la Lune”. et aux Canaries, “ils seront associés aux alizés et resteront au nord des îles les plus montagneuses”.

Le portail météorologique Meteored explique qu’il est question d’une super lune quand la pleine lune coïncide avec le périgée (point le plus proche de la Terre) de l’orbite lunaire ou est très proche de celle-ci, ce qui lui donne une apparence légèrement plus grande – jusqu’à 14% – et une luminosité environ 30% plus intense.

Le fait que l’orbite de la Lune soit elliptique signifie qu’il y a un point où le satellite est à une distance maximale de la Terre – 406 000 kilomètres – et un autre où il est à une distance minimale – 356 000 kilomètres -, appelé apogée et périgée respectivement, et, selon l’Observatoire national d’astronomie, dans ce cas, le périgée lunaire se produira à 7h33 le 10.

Meteored souligne que cette super lune, Il peut être apprécié toute la nuit sans avoir besoin d’instruments spéciaux ou d’une protection visuelleElle aura un effet sur la Terre connu sous le nom de «marées périgées» ou marées vivantes de plus grande intensité, qui, si elles coïncidaient avec une remarquable tempête maritime, pourraient augmenter le risque d’inondation côtière.

Tout au long du mois de mars, d’autres événements astronomiques auront lieu, le plus important étant la transition de l’hiver à l’été, le 29 à 2h00, et le reste de l’année, le plus important sera deux autres des super lunes (8 avril et 7 mai), plusieurs averses stellaires, une lune rouge (5 juin) et une lune bleue (31 octobre).