La première version hybride rechargeable d’une Skoda RS sera dévoilée à Genève | Moteur

La première version hybride rechargeable (iV) d’une Skoda RS (nom porté par les plus sportifs) sera exposée Octavia lors du Salon de Genève, qui se tiendra en Suisse du 5 au 15 mars prochain.

Les premières de la Skoda Octavia Saloon quatrième génération, qui met en évidence la motorisation hybride plug-in susmentionnée de 245 ch.

Pour “réchauffer l’atmosphère” avant la réunion de Genève, Skoda a distribué ce mardi trois croquis qui sera l’Octavia RS iV, qui allie avantages et durabilité.

Cette version sportive haut de gamme de la Skoda Octavia dispose d’un style coupé, dans lequel se démarquent la calandre avant en noir et le tablier de sport avant avec de grandes prises d’air et des accents noirs distinctifs.

Vous pouvez également voir de grandes jantes en alliage, des diffuseurs d’air avant et arrière et des ailerons dans le hayon et dans la ligne de toit de la version familière (appelée Combi à Skoda).