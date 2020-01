La pression de Morata | Sports

Blessé Joao Félix et Diego Costa et en attendant l’arrivée ou non d’Edinson Cavani, le derby de samedi contre le Real Madrid relâche la pression du score de l’Atlético de Madrid sur Álvaro Morata, retrouvé avec son passé et exigé avec son présent, avec dix tant en 25 accidents, plus que n’importe lequel de ses coéquipiers, tandis que son entraîneur, Diego Simeone, demande “plus de force”.

Non seulement personne n’a marqué plus de buts qu’au cours de cette campagne au sein de son équipe, mais presque personne n’approche même pas la moitié de ses chiffres. Seul Angel Correa, avec 5 buts en 25 chocs et un élément essentiel dans sept des neuf derniers buts de son équipe, soit en tant que marqueur (4) soit en tant qu’assistant (3). Ni Diego Costa (2 buts en 15 matchs) ni Joao Félix (4 buts en 24 matchs).