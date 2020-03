La princesse Leonor et Infanta Sofía fréquenteront leur école, Santa María de los Rosales, à Madrid lundi prochain, malgré la contagion de coronavirus qui a été détectée chez l’un des élèves de l’école.

Des sources de la Communauté de Madrid ont confirmé ce cas dans cette école du quartier Aravaca et cela s’ajoute à d’autres qui se sont inscrits cette semaine dans différents centres éducatifs de la région et dans lesquels les enseignants et les élèves ont été touchés.