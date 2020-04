La prochaine présidente de l’EFE, Gabriela Cañas, comparaîtra au Congrès le 4 mai | Couverture

La journaliste Gabriela Cañas, proposée par le gouvernement pour être la prochaine présidente de l’Agence Efe, comparaîtra devant la Commission constitutionnelle du Congrès lundi 4 mai prochain, étape obligatoire avant son entrée en fonction.

Tel que rapporté par des sources parlementaires, la comparution se fera en personne, mais dans les conditions sanitaires et de sécurité qui régissent le Congrès depuis un mois et demi, lorsque l’état d’alerte a été décrété.

La comparution aura lieu à 11h30, ont précisé des sources.

Cañas, directeur adjoint de l’École de journalisme UAM-El País au moment où il a été proposé par le gouvernement, sera le remplaçant de Fernando Garea à la présidence de l’Efe.

Sa comparution au Congrès est une procédure indispensable pour sa nomination définitive à la présidence de l’agence de presse publique, qui pour la première fois de son histoire sera dirigée par une femme.

Cañas devait comparaître le 12 mars, mais deux jours plus tôt, le Congrès avait suspendu l’activité parlementaire pour la semaine, les premiers cas de contagion de coronavirus parmi les députés étant connus.

Plus tard, l’activité de la Chambre a été suspendue plus longtemps en raison de la crise sanitaire.

Depuis des semaines, la Chambre reprend une partie de son activité, en particulier les commissions qui, comme cela se passe en séance plénière, ont une assistance limitée pour prévenir les infections.

Diplômée de l’Université Complutense, Cañas a pratiquement exercé toute son activité professionnelle dans le journal El País, où elle a dirigé les sections Société et Madrid et pour laquelle elle a été correspondante à Bruxelles et Paris.