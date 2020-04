La production industrielle rebondit de 0,1% en février après une baisse en janvier | Économie

La production industrielle a augmenté de 0,1% en janvier par rapport au même mois en 2018, ce qui est à nouveau positif avec un taux de 3,9 points supérieur à celui enregistré en janvier, selon l’Institut national de la statistique publié ce vendredi. (INE).

L’indice de production industrielle (IPI) se poursuit donc avec la tendance volatile observée depuis mi-2019, avec des baisses en avril (2%), juin (1,9%), août (1%), novembre (0,8%) et janvier de cette année (3,8%) et augmente en mai (1,6%), juillet (3,5%), septembre (3%), octobre (0,9%) et décembre (1,7% ).