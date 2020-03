La propagation dans la communauté de Covid-19 est encore faible; le pic maximum, après le 18 avril

Avantage pour le Mexique, ayant une population plus jeune que, par exemple, en Italie et en Espagne: Dr. Borja Aburto (IMSS); désavantage, familles nombreuses.

Les cas de transmission communautaire du coronavirus Covid-19 sont encore peu nombreux et attendus un pic maximum d’infection après le 18 avril, a rapporté ce vendredi le médecin Victor Hugo Borja Aburto, directeur des prestations médicales de l’IMSS.

Accompagné du docteur Arturo Zaragoza Jiménez, directeur des informations épidémiologiques du ministère de la Santé, Borja Aburto a expliqué qu’en raison de cela, «toujours nous sommes à temps pour agir avec isolement social, rester à la maison, éviter de sortir si ce n’est pas nécessaire et avec une hygiène des mains et une distance saine ».

Cela signifie – a-t-il expliqué – que la semaine suivante après le 18 avril, à un moment donné, le pic maximal sera présenté, mais pour éviter d’atteindre un pic très élevé, il est important que nous restions à la maison, que nous prenions soin de ceux de plus de 60 ans, qui sont ceux qui sont plus à risque.

Et pourquoi pouvons-nous penser que nous allons avoir un taux d’attaque plus bas au Mexique que dans d’autres pays et que nous pouvons le faire ou que la courbe va être plus plate? A demandé l’officiel et expliqué que pour déterminer le taux d’attaques dont souffrira la population Dans un pays donné, il y a un certain nombre de facteurs dont les médecins devraient tenir compte.

Il a dit que on s’attend à une baisse du taux d’attaque au Mexique, par rapport à celui qui a été présenté dans certains pays européens.

Cela est dû à une série de facteurs exposés par le Dr Borja:

Les caractéristiques du virus et le nombre de personnes qu’une personne infectée peut transmettre;

Interventions de confinement par les autorités sanitaires;

L’âge des populations exposées à la maladie.

“En Espagne et en Italie, ce sont des populations plus âgées qu’au Mexique. C’est un avantage que nous soyons une population plus jeune, et nous pouvons avoir une proportion plus élevée (d’infection) chez les plus jeunes, mais donc moins grave ».

Cependant, Borja a souligné un inconvénient qui prévaut dans notre pays, et c’est que nous avons un plus grand nombre de membres dans chaque famille, par rapport aux pays européens mentionnés.

“Le nombre d’habitants dans chaque ménage C’est un grand nombre, car nous avons beaucoup de familles élargies. »

Les cas de transmission communautaire de # COVID19 sont encore peu nombreux. Nous devons maintenir les mesures de #SanaDistancia: Dr Víctor Hugo Borja, directeur des prestations médicales de la #IMSShttps: //t.co/0ZeLQjhemD

– IMSS (@Tu_IMSS) 28 mars 2020