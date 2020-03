LETTRES D’AMOUR À NICARAGUA

Cher Nicaragua: Chaque fois et quand des catastrophes se produisent dans notre monde. Parfois ce sont des tremblements de terre, d’autres inondations, des sunamis, des fléaux comme celui-ci du coronavirus, des éruptions volcaniques monstrueuses comme celle du volcan Cosigüina en 1835 qui ont produit trois jours d’obscurité dans notre pays et dont les cendres auraient atteint le nord du Mexique et du Mexique. au sud de la Colombie.

Bref, d’innombrables tragédies naturelles se produisent qui nous font penser que le jugement final est venu, la fin du monde. Tout cela en dehors des tremblements de terre politiques permanents que nous avons subis tout au long de notre histoire, d’avant l’indépendance à nos jours.

Il y a près de 48 ans, nous avons subi le tremblement de terre de 1972 à Managua. En une demi-minute, la ville s’est effondrée, de grands bâtiments fissurés, des hôtels avec des passagers dormant à 12 et 20 minutes le matin du 23 décembre, des rues ouvertes dans des fossés, des boîtes de nuit effondrées et des couples morts qui à l’époque dansaient joyeusement. La musique s’est arrêtée car les interprètes ont été écrasés à mort par le plafond qui leur est tombé dessus. Ce fut une tragédie qui a changé à jamais le visage de la ville. Un ami très proche m’a dit que ce qui se passait n’était rien d’autre que la punition de Dieu pour tant de débauche du monde. J’ai dit que je n’étais pas d’accord. Dieu ne punit pas, Dieu pardonne, ai-je dit.

Il est très fréquent de trouver des personnes de très bonne volonté et prétendument de bon jugement qui s’expriment généralement dans le même sens. Lorsque l’ouragan Joana a frappé l’Atlantique et détruit partiellement la ville de Bluefields, j’étais en exil aux États-Unis. Et un ami a dit quelque chose de similaire: “Cet ouragan qui frappe la côte atlantique du Nicaragua est la punition de Dieu parce que le pays est plein de communistes cubains, russes et bulgares”.

Je lui ai aussi répondu, lui montrant que notre Dieu ne punit pas, Dieu pardonne, Dieu nous aime.

Avant tout cela, un groupe d’amis chrétiens a visité le Leprocomio. Nous apportons un peu de réconfort aux lépreux. Un prêtre est venu avec nous et a célébré la messe pour eux et leur a donné la communion. Il y avait des malades depuis de nombreuses années, des couples de lépreux qui avaient choisi le mariage, et leur maison était le Leprocomio. De l’aide que nous leur avons apportée. Il y a eu des cas dramatiques, des patients qui perdaient peu à peu leurs doigts, d’autres avaient des plaies aux bras et des signes de lèpre avancée dans les yeux qui perdaient la vue, un autre prosterné sur son lit attendait la mort.

Un ami qui a appris mes visites m’a dit que la lèpre était une punition de Dieu pour de nombreux péchés. J’ai répété que Dieu ne punit pas, Dieu pardonne.

L’auteur est un entrepreneur radio, il était candidat à la présidence du Nicaragua.