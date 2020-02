La purification durable dans les petites municipalités cesse d’être une chimère | Couverture

Il y a seulement dix ans, faire du traitement des eaux usées avec des méthodes “propres” semblait une utopie, en particulier dans les zones rurales, dont les centres de population, très dispersés, ne disposent pas de stations d’épuration adéquates, mais où le défi de la récupération des ressources incite Le développement de technologies de pointe.

C’est le cas du projet transfrontalier CircRural4.0, promu conjointement par des entités publiques et privées en France, au Portugal et en Espagne et qui, avec le soutien financier de l’Union européenne, étudie un système de purification dans ces domaines qui fait progresser l’efficacité énergétique et dans l’économie circulaire.