La Real, les cinq sens à Valladolid avant la demi-finale de la Copa | Réseaux sociaux sportifs

La Real Sociedad a les cinq sens à Valladolid, avant de regarder Mirandés en demi-finale de la Copa del Rey et tentera d’établir un record de victoires consécutives à domicile vendredi pour revenir sur les places de la Ligue des champions .

Les Donostiarras ajoutent six victoires consécutives entre la ligue et la coupe, qui ont déjà égalé la série de Javier Irureta dans la saison 94/95, et sont dans un grand moment de marquer, avec 12 buts au cours des quatre derniers matchs contre des rivaux qualifiés comme Valence , Athlétique et Real Madrid.