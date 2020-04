La recherche et le sauvetage des victimes des incendies sud-coréens se poursuivent avec 38 morts | La société

Les efforts de recherche et de sauvetage se sont poursuivis jeudi parmi les décombres d’un entrepôt qui était en construction dans la ville sud-coréenne d’Icheon, au sud de Séoul, et dans lequel au moins 38 personnes sont mortes et dix ont été blessées dans un incendie.

L’incendie, apparemment causé par une explosion accidentelle, est l’un des plus meurtriers de ces dernières années en Corée du Sud. Elle a commencé mercredi après midi et s’est éteinte cinq heures plus tard, selon les détails recueillis par l’agence de presse Yonhap.

Les pompiers ont déplacé des bulldozers sur les lieux de l’incident pour rechercher d’éventuelles victimes enterrées dans les décombres.

Les efforts de recherche et de sauvetage se sont poursuivis pendant la nuit et se sont poursuivis jeudi matin, lorsque les pompiers et le National Forensic Service ont l’intention d’ouvrir une enquête conjointe pour déterminer la cause exacte de l’incendie.

Les autorités estiment que l’incendie est survenu au deuxième sous-sol du complexe en raison d’une explosion due à l’utilisation d’uréthane, un combustible chimique utilisé pour l’isolation.

La plupart des 38 morts sont des ouvriers du bâtiment, ont rapporté les autorités, alors qu’ils tentent d’intensifier leurs efforts pour identifier les victimes, car l’identité de neuf d’entre eux est inconnue.

Parmi les dix blessés, huit sont dans un état grave et deux subissent des blessures mineures.

Le Premier ministre sud-coréen Chung Sye-kyun a présenté ses condoléances aux familles des personnes concernées, a demandé à enquêter si les travaux disposaient des mesures de sécurité nécessaires et à rechercher des solutions pour prévenir les incendies récurrents de ce type.

À Icheon, à environ 50 kilomètres au sud de Séoul, se trouve le siège de la société SK Hynix, deuxième fabricant mondial de puces électroniques, ainsi qu’une multitude d’entrepôts de vente au détail.