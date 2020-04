La reine Elizabeth II reconnaît la livraison d’agents de santé pour combattre Covid-19

Dans le cinquième message de ce genre qu’il a fait depuis son couronnement en 1953, il a également remercié ceux qui restent à la maison pour lutter contre la maladie.

La Reine Elizabeth II reconnu ce dimanche les problèmes que le coronavirus signifie pour le Royaume-Uni et a remercié tous les travailleurs du système de santé pour s’être rendu aux familles britanniques et à celles qui sont tombées malades.

a adressé ses condoléances à ceux qui ont perdu des êtres chers pendant cette crise.

Il a assuré que ceux qui se souviennent de cette époque seront fiers de ceux qui ont pu relever le défi que cela représente pour la nation et le reste du monde. “Cela montre qu’ils sont aussi courageux que les autres générations.”

Les travailleurs et les citoyens symboliseront le syndicat pour travailler pour les autres, a-t-il déclaré. Il a également fait remarquer que cela s’était répété au Royaume-Uni, dans le Commonwealth et dans le monde, que l’humanité avait fait tout son possible pour aider les autres et que c’était devenu une opportunité pour soutenir le reste.

Dans son message, elle se souvient qu’en 1940, après la première attaque allemande à Londres, elle et sa sœur ont aidé d’autres enfants dans des moments difficiles, de la même manière que les enfants apprendront la compassion et l’aide.

Ce problème est différent de ceux qui ont été rencontrés, a-t-il assuré, mais il sera possible d’y faire face.Séparés, il sera possible d’attaquer la maladie et ensuite ils pourront rencontrer des amis et des proches, s’embrasser à nouveau et continuer à prendre soin les uns des autres.

La reine n’a donné ce type de messages nationaux, en dehors des vacances de Noël, qu’à quatre reprises, au début de la guerre du Golfe en 1991, avant les funérailles de Lady Di en 1997, lorsque sa mère est décédée en 2002 et à l’occasion du 60e anniversaire de son couronnement.

Le Royaume-Uni a enregistré samedi un record de 708 décès par coronavirus, dont un garçon de cinq ans, ce qui porte le total à 4 331. Le pays se prépare à sa troisième semaine de détention. (Notimex)