La Renault Morphoz, le nouveau prototype électrique Gallo, étire la carrosserie, échange les batteries, est autonome et partagée | Moteur

Corps extensible à avoir deux longueurs et batteries interchangeables accroître l’autonomie et faire de longs trajets, sont quelques-unes des innovations développées par Renault dans son dernier prototype électrique, le Morphoz, qui répond à l’évolution de la mobilité à partir de 2025.

Pour la marque de gala, la mobilité d’ici cinq ans sera électrique, autonome et partagée, ce qui l’a amené à développer un concept «intelligent et modulaire».

Pour la fabrication de la Renault Morphoz a utilisé le nouvelle plateforme modulaire 100% électrique appelé CMF-EV, qui permet de réaliser un prototype zéro émission et rechargeable par induction, voire circulant.

Cette plate-forme facilite également l’utilisation d’un une batterie plus mince et un corps plus attaché à la route et avec un toit moins haut pour gagner en aérodynamique, ce qui contribue également à un capot plus court, ce qui permet d’allonger la cabine.

Le Renault Morphoz peut mesurer 4,40 ou 4,80 mètres en fonction de l’utilisation que nous donnons

La modularité selon les besoins est une caractéristique essentielle du Renault Morphoz, car ce prototype de crossover peut avoir une version courte (Ville 4,40 mètres de long) et un autre long (Voyage de 4,80 mètres).

Le premier est conçu pour abriter une batterie de 40 kWh avec lesquels parcourir 400 kilomètres, ce qui rend cette configuration idéale pour les usages urbains et périurbains. Selon Renault, avec elle plus de 90% des besoins des utilisateurs sont satisfaits.

Pour 10% de ceux qui doivent parcourir de plus grandes distances, Renault a imaginé une solution ingénieuse. Le corps est allongé à 4,80 mètres pour pouvoir accueillir une batterie supplémentaire de 50 kWh, de sorte que la capacité totale est augmentée jusqu’à 90 kWh et autonomie jusqu’à 700 km.

L’allongement du corps sera une station spécifique qui nous prêterait des batteries supplémentaires

Cette opération “Déplacement prolongé” serait effectuée dans une station spécifique, à laquelle le conducteur devrait retourner après avoir terminé son voyage pour retourner les batteries supplémentaires et récupérer la configuration de la ville.

La station les rechargerait pour d’autres véhicules ou les utiliserait comme point de chargement pour les vélos en libre-service ou pour éclairer une infrastructure adjacente, comme un bâtiment.

Intérieur futuriste dans la Renault Morphoz

L’intérieur est tout aussi innovant. Parce que le moteur électrique (dont la puissance n’est pas fournie) est moins encombrant qu’un moteur thermique, il a tableau de bord affiné et avancé, libérant de l’espace de rangement et un plus grand confort pour les passagers arrière, notamment à hauteur de genou, qui n’auront pas à subir un tunnel de transmission encombrant.

Le conducteur, qui est reconnu à l’approche de la voiture (ce qui se déverrouille avec un geste de la main et vous pouvez le partager avec d’autres utilisateurs en leur envoyant un code depuis votre mobile) vous avez un Volant futuriste avec écran de 10,2 pouces dans lequel vous recevez les principales informations de la voiture et de la sécurité.

Le tableau de bord peut être ouvert par le conducteur afin que le Groupe d’instruments LivingScreen, qui combine des informations de conduite et un système multimédia.

Attire également l’attention du Renault Morphoz sur le fait siège passager inclinable pouvoir faire face au reste des occupants et partager, comme dans une pièce, des conversations et des activités, comme le grand écran de la console centrale.

Ouverture des portes antagonistes et sans pilier central

Pour faciliter l’entrée et la sortie des passagers, le véhicule est doté de portes à ouverture antagoniste qui, à leur tour, vous permettent de découvrir un habitacle éclairé par le tissu jaune de sièges et console centrale.

Extérieurement, la couleur choisie était Ivory Gold metallic gold, les miroirs ont été remplacés par caméras, les pneus sont de 22 pouces et fermés, et il y a des volets – comme dans les avions de chasse – dans le ailerons avant qui se séparent de quelques centimètres pour allonger le corps en mode Voyage.

Le dernier prototype de Renault bénéficie conduite autonome niveau 3 (il y en a actuellement cinq) qui permet au conducteur de relâcher le volant – il ne disparaît pas – et que le véhicule est en charge de tout dans certaines situations (comme les embouteillages) et sur les routes autorisées (autoroutes). Désormais, le conducteur doit pouvoir reprendre le volant en quelques secondes en cas d’événement imprévu.