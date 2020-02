La Réserve fédérale peut-elle vacciner les États-Unis? contre le coronavirus?

Trump exige une baisse des taux d’intérêt, mais le nouveau coronavirus sera celui qui fera pencher la balance pour la première banque centrale du monde.

..- Donald Trump, en campagne pour sa réélection, réclame une baisse des taux d’intérêt aux États-Unis, mais ce sera finalement le nouveau coronavirus qui fera pencher la balance pour la Réserve fédérale (Fed).

Face aux risques, encore incertains, de l’épidémie de Covid-19 pour la plus grande économie du monde, les marchés s’attendent surtout à deux baisses de taux cette année de la part de la banque centrale américaine. Il y a quelques jours, ils espéraient qu’il n’y aurait pas de rabais.

Trump, qui attaque généralement la Fed et son président Jerome Powell, est revenu à la charge lors d’une conférence de presse sur le nouveau coronavirus.

“Nous devrions payer des taux d’intérêt plus bas”, a-t-il déclaré après avoir admis que l’épidémie empêcherait la croissance de 3% qu’il attendait aux États-Unis en 2020.

Une économie dans un meilleur état que d’autres dans les grands pays industrialisés est son meilleur argument pour rester encore quatre ans à la Maison Blanche.

En décembre, la Fed a amorcé une pause dans ses coupes et laissé les taux entre 1,50 et 1,75%. Et le tonique semblait de stabilité des taux d’intérêt.

Mais la propagation de l’épidémie pourrait changer le contexte, bien que contre l’avis de nombreux experts, Trump affirme que le risque de propagation aux États-Unis est “très faible”.

La panique a saisi les sacs. Wall Street traverse sa pire semaine depuis la crise financière de 2008 et les investisseurs sont placés dans des titres plus stables et plus sûrs, comme la dette américaine, qui paie des taux historiquement bas.

“Je pense qu’il serait prématuré avant d’avoir plus de chiffres et une idée de prévisions (économiques), en pensant à une action de politique monétaire”, a déclaré jeudi le président de la Fed de Chicago, Charles Evans au Mexique, cité par Bloomberg.

La prochaine réunion du comité monétaire de la Fed aura lieu les 17 et 18 mars.

DES ANTIDOTES AUX MIRACLES

Une baisse des taux d’intérêt serait-elle un antidote contre la récession?

Ce mécanisme qui rend le crédit moins cher et donc alimente la consommation et l’investissement pour dynamiser l’économie, est largement utilisé par les banques centrales depuis 2008.

“Les acteurs du marché s’attendront à ce que la Fed soutienne” et la baisse des taux, a déclaré mercredi la porte-parole de l’agence, Janet Yellen, lors d’une conférence.

Yellen a souligné que les taux d’intérêt sont plus bas en Europe qu’aux États-Unis et a déclaré que «la Fed a une marge de manœuvre. Cela ne résoudra pas tout, mais cela soutiendra un peu les dépenses de consommation, l’économie américaine et les marchés financiers. »

Aux États-Unis, la consommation des ménages représente 70% du PIB.

“Le souci est que Powell panique à nouveau et utilise son outil de dernier recours, les baisses de taux d’intérêt”, a déclaré l’économiste indépendant Joel Naroff.

Les taux d’intérêt bas laissent moins de place aux banques centrales pour soutenir la croissance si nécessaire.

Demander à la Fed de réagir «est une sorte de pensée magique. (…) La Fed ne va pas créer les pièces qui ne sont pas fabriquées dans les usines chinoises »à cause de l’épidémie, a déclaré jeudi l’économiste James Grant sur CNBC.

Grant a critiqué le fait qu’à chaque nouveau cycle économique, il y a «plus de crédit, plus d’injection de crédit, plus de fragilité». “Le système immunitaire des entreprises s’est dégradé en dix ans de marchés fabuleusement années mais avec des équilibres de plus en plus fragiles”, a-t-il déclaré.

“Je ne sais pas quel est le remède à cela, mais je pense qu’un quart de point de moins que la Fed ne sera pas essentiel”, a-t-il conclu.

La Fed interviendra si nécessaire: Powell

Jérôme Powell a estimé vendredi que les fondamentaux de l’économie de son pays étaient “solides” mais a indiqué que l’agence est prête à intervenir si l’épidémie de coronavirus le rend nécessaire.

«Les fondamentaux de l’économie américaine sont solides. Cependant, le coronavirus représente un risque croissant pour l’activité économique », a-t-il déclaré dans un communiqué, dans lequel il a assuré que l’institution« surveillait de près »l’évolution de la maladie.

“Nous utiliserons nos outils et agirons de manière appropriée pour soutenir l’économie”, a-t-il déclaré, au milieu des appels de la Maison Blanche à réduire les taux d’intérêt.

Le coronavirus infecte le poids: il a sa pire semaine depuis novembre 2016