La Réserve fédérale réduit ses taux d’intérêt entre 0 et 0,25% – Telemundo Miami (51)

La Réserve fédérale a pris des mesures d’urgence dimanche et a abaissé son taux d’intérêt à 0 et 0,25% et a annoncé qu’elle achèterait plus de titres du Trésor pour encourager les prêts afin de compenser l’impact de l’épidémie de coronavirus.

La banque centrale a déclaré que les effets de l’épidémie affecteront l’activité économique à court terme et menaceraient les perspectives économiques.

Il a ajouté qu’il maintiendrait les taux proches de zéro jusqu’à ce qu’il soit convaincu que l’économie a résisté aux événements récents.

La Fed a également annoncé qu’elle achèterait 500 milliards de dollars de titres du Trésor et 200 milliards de dollars de titres adossés à des créances hypothécaires pour atténuer les perturbations du marché qui ont rendu difficile la vente de bons du Trésor pour les banques et les principaux investisseurs.

Les perturbations ont porté le rendement du Trésor à 10 ans la semaine dernière, une décision inhabituelle qui menace de faire grimper les coûts des prêts hypothécaires et des cartes de crédit. La Fed a également déclaré qu’elle avait réduit ses exigences que les banques détiennent des réserves de trésorerie dans un autre mouvement pour encourager les prêts.

