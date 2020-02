La revue Fore: Foretitude | Crashers de classe

Ce cours en circuit rapide combine des exercices sur le Skillmill, le rip trainer et le TRX. Alors qu’en a fait notre écrivain?

Le problème avec l’inscription à un cours appelé «Foretitude», c’est qu’il ne donne pas vraiment grand-chose. De la force, peut-être? Et je suppose qu’un peu de courage est nécessaire? C’est aussi loin que j’arrive. Et non, ce n’est pas une faute de frappe, «Foretitude» est la classe de signature de The Fore, basée à Kings Cross, Londres (voir ce qu’ils ont fait là-bas?).

Il s’avère que “ Foretitude ” est une classe de circuit super intense qui combine des exercices sur le TRX, Skillmill (ces tapis roulants auto-alimentés incurvés) et le rip trainer (une barre reliée par un cordon élastique au mur, créant une résistance variable en fonction de la distance à laquelle vous vous tenez). Courage en effet.

Le studio est tout simplement un espace d’entraînement fonctionnel, avec les entraîneurs de rip contre un mur, les Skillmills contre l’autre et le TRX suspendu au milieu. Les marques sur le sol indiquent différentes zones de forage et niveaux de résistance, et les tuyaux exposés au plafond ajoutent à la sensation urbaine.

Je suis ravi de constater que les participants sont un bon mélange d’hommes et de

femmes, et il y a un assistant ainsi que l’instructeur principal, qui me montre

les bases avant le début du cours – comment utiliser le Skillmill (c’est assez

simple, un levier change la résistance), et certains des mouvements nécessaires pour

l’entraîneur de rip.

Notre échauffement consiste en quelques mouvements de base – sortir des planches, des squats, des fentes basses et des ouvre-hanches. Ensuite, nous sommes divisés en groupes. Le mien commence sur le Skillmill avec une course simple, où nous sommes encouragés à augmenter notre vitesse à un rythme effréné, reflété par des chiffres mystérieux (pour moi, au moins) sur un écran d’affichage. Bien que nous ne soyons là que pour quelques minutes, la base incurvée signifie que vous courez essentiellement en montée, donc c’est incroyablement fatigant. Ensuite, c’est sur le rip trainer, où nous tournons: face à l’avant et en tenant la barre d’un côté, vous la balancez vers l’avant de sorte que vos bras soient directement devant vous, maintenez-la là pendant quelques secondes, puis revenez à début. Je me tiens aussi près du mur que le permettent les marques au sol, et mes obliques crient toujours à la fin de l’ensemble.

Pour notre premier tour sur le TRX, nous avons mis un pied dans une longue boucle et nous nous sommes déplacés dans une planche, l’autre pied planant à côté du suspendu. Comme si cela n’était pas assez dur, nous déplaçons et remontons lentement nos pieds, en répétant pendant une minute. Je n’ai pas honte de dire que je me suis effondré à plusieurs reprises.

Nous continuons d’alterner entre les sections, avec pas plus de 30 secondes de repos entre les deux. En plus de jouer avec la résistance du Skillmill, en un tour, nous marchons à reculons, en éloignant la ceinture de nous, avec les jambes à un angle de 90 degrés. C’est un tueur de cuisse. Un autre tour nous voit à nouveau tourné vers l’avant, mais avec des coudes enroulés autour des poignées et pliés aux hanches, entraînant la ceinture en arrière. J’ai l’impression d’être dans une mêlée de rugby, sans les grognements.

Sur le rip trainer, nous effectuons des pressions sur la poitrine, puis des pressions sur la poitrine avec des squats, tout en tenant la barre devant. Mais de loin, l’exercice le plus difficile est le plus simple – nous nous tenons plus en avant, à un angle de 45 degrés, et nous tenons simplement la barre devant. En quelques secondes, mon cœur tremble, reflétant le tremblement du cordon derrière moi.

Les pressions sont l’exercice du jour sur le TRX, à la fois bas avec les pieds dans les boucles et debout, penché en avant de façon menaçante avec les mains dans les boucles et les coudes sur le côté. Plus vous descendez, plus ils sont durs, donc naturellement je reste aussi proche de la verticale que possible. Il y a aussi plus de planches et de rangées, où vous vous penchez en arrière, les mains en boucles et en équilibre sur vos talons, puis vous vous levez dans un mouvement d’aviron. Oui, c’est aussi dur que cela puisse paraître.

Pour finir, au lieu de nous accorder miséricorde avec un peu de shavasana, nous sommes jumelés pour courir. Pendant qu’une personne court sur le Skillmill, les autres s’accroupissent avec le TRX, et nous changeons jusqu’à ce que nous ayons accumulé un kilomètre entre nous. La femme avec qui je suis jumelé doit être super humaine, parce que d’une manière ou d’une autre, nous gagnons.

Ce n’est certainement pas une classe facile, mais je me sens incroyable quand nous avons terminé. (Et en sueur – ne vous inquiétez pas, ils fournissent des serviettes.) La variation signifie qu’il est difficile de s’ennuyer, et les instructeurs sont excellents dans ce qu’ils font, que ce soit pour vous encourager ou pour vous aider à clouer votre forme. Le format change par classe et par instructeur, mais vous travaillerez toujours sur les trois sections.

Le verdict? Je l’ai aimé. Et je ne suis généralement pas un fan de l’entraînement en circuit, donc cela en dit long. Malgré mes muscles protestataires, je suis de retour dans quelques semaines, entraînant mon partenaire pour une bonne mesure / un soutien émotionnel, qui a été instantanément accro.

Pour réserver un cours ou en savoir plus, rendez-vous sur the-fore.co.uk

