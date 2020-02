La RFEF remet le trophée de la Coupe à l’Andalousie après l’accord que la Cartuja récupère | Sports

Le président de la Fédération royale espagnole de football, Luis Rubiales, a remis le trophée de la Copa del Rey au président de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, lundi après l’accord “satisfaisant” conclu qui permettra de récupérer le stade de Séville de La Cartuja comme lieu des quatre prochaines finales du tournoi.

Lors d’un événement au Palacio de San Telmo, siège de la présidence du conseil d’administration, Moreno et Rubiales ont organisé cet accord avant le trophée qui accrédite le champion de “l’un des événements sportifs les plus importants d’Espagne”, comme l’a souligné le président andalou, et sur la plaque duquel le nom de Valence ressemblait encore à son dernier vainqueur.