La Rioja Bike Race 2020 se renouvelle sans perdre son essence | Sports pratiques

La septième édition de La Rioja Bike Race présenté par Pirelli 2020, qui aura lieu du jeudi 7 au dimanche 10 mai, conservera son essence avec quatre étapes de cigare VTT Catégorie UCI XCS 2, mais comprendra de nouveaux sentiers très caractéristiques de la région, par exemple, à l’étape 2, la région des montagnes de Zenzano

Le nouvel itinéraire maintient la philosophie habituelle de La Rioja Bike Race, avec des sentiers et des descentes amusantes et beaucoup de flux; avec des paysages incroyables; avec des sections emblématiques; mais avec quelques modifications qui donnent une valeur ajoutée et ouvrent le test à de nouveaux quartiers exceptionnels de La Rioja, explique l’organisation.

La dernière édition de la Rioja Bike Race présentée par Pirelli a présenté 950 inscrits 20 nationalités. Tout au long de son histoire, le nombre s’élève à 6 000 participants de 40 pays. Une combinaison de loisirs, de gastronomie, de culture et d’un environnement sensationnel pour la pratique du VTT.

Carlos Coloma, ambassadeur et designer

Carlos Coloma, c’est clair: «La philosophie des itinéraires, des paysages, de l’environnement… sera la même que les années précédentes. Mais nous aimons toujours ajouter de nouveaux sentiers. Les gens qui ne sont pas venus n’auront jamais d’hallucinations et ceux qui redoublent auront cette incitation, cela en plus, dans les nouveaux secteurs », explique le médaillé olympique à Rio.

L’étape Stade flash suivra le ton de l’année dernière. Étape courte avec départ de la cave institutionnelle de La Grajera, mais en le rendant plus amusant avec différents chemins de montée et de descente, entourés de vignes.

La Étape 2 Ce sera long et rapide. Ce sera une étape roulante avec suffisamment de piste, dans le but que le groupe s’étire avant d’entrer dans les sentiers. Comme nouveauté, vous gravirez le mont de Zenzano qui offrira une vue panoramique spectaculaire sur toute la vallée de l’Èbre.

La Nissan Navara Super Stage, l’étape reine, sera la plus difficile et la plus technique de toutes et traversera la zone typique de Monte de Clavijo et Nalda, mais avec des sections inédites dans La Rioja Bike Race présenté par Pirelli.

Le quatrième et dernier, le Étape de finition, ce sera une étape plus dynamique, traversant des forêts fermées, et avec deux nouvelles pistes de descente qui raviront tous les participants.

Mille inscrits

De nombreuses innovations dans le parcours, mais l’essence qui fait de La Rioja Bike Race présentée par Pirelli reste l’une des étapes nationales les plus attrayantes du calendrier, et cela est démontré par la proximité 1000 participants inscrits chaque année.

La course de vélo de La Rioja sera officielle sous peu.

Le 2 février prochain, les frais d’inscription seront portés à 229 €. En ce moment, il y a déjà environ 500 inscrits et le prix est toujours 199 €. Une fois que les 1 000 participants ont atteint la date limite, les organisateurs se souviennent.

practicodeporte@efe.com