La route prévisible du coronavirus

Plus tôt cette année, un nouveau virus émergeait dans la grande ville de Wuhan, en Chine. Nous lisons tous cette horrible nouvelle comme un sujet éloigné, qui ne nous toucherait jamais au Nicaragua, après tout, la dernière chose que nous savions des Chinois était qu’ils allaient construire un canal à travers le Nicaragua, qui, comme beaucoup d’autres projets de la dictature, n’a jamais concrétisé. Nous avons vu le coronavirus comme un résultat logique de la tradition chinoise de manger en direct, en bouillon ou à la vapeur, les animaux les plus variés et les plus terribles, comme les chauves-souris. Cela pourrait également être le résultat escompté des taux de pollution irrespirables dans les grandes villes industrialisées de Chine.

Mais en avançant l’horloge du temps à seulement 2 mois, nous trouvons un monde complètement différent, bouleversé. Le virus est déjà présent sur les 5 continents et les informations sur la pandémie foisonnent sur les réseaux sociaux. Les pays ferment leurs frontières, les vols mondiaux sont annulés et les scientifiques du monde entier recommandent que la meilleure façon d’empêcher le virus de prospérer est de ne pas quitter son domicile. Le monde est fermé. En outre, il est connu que le coronavirus est beaucoup plus mortel chez les personnes âgées et celles souffrant de certaines maladies chroniques préexistantes.

Comme si cela ne suffisait pas, les marchés s’effondrent jusqu’à 30%. Du côté positif, les Chinois ont surmonté le virus grâce à une stricte quarantaine du Wuhan et aujourd’hui ils célèbrent la victoire contre le coronavirus en enlevant leurs masques et accessoirement avec un ciel bleu et sans contamination.

Comme on le sait déjà, le grand problème de ce nouveau virus n’est pas tant son taux de mortalité, qui est relativement faible, 2% en moyenne mais beaucoup plus élevé chez les personnes âgées, le gros problème est son niveau de contagion exponentielle et que on peut passer environ 2 semaines sans montrer de symptômes, mais en infecter d’autres. La solution pour sauver des vies, éprouvée dans des pays asiatiques tels que la Chine, la Corée, Hong Kong, Taïwan et Singapour, c’est d’arrêter avec des mesures extrêmes, la vitesse de contagion: fermeture des frontières, fermeture des sources de travail, foules massives, restaurants, rassemblements sociaux, etc. Récemment, El Salvador, le Honduras, le Guatemala, le Costa Rica, le Panama et les États-Unis l’ont fait, c’est-à-dire tous les pays voisins, à l’exception du Nicaragua. Le rationnement des présidents qui ont adopté ces mesures sévères est que la vie est préférable à l’économie. Le Nicaragua est sur la route prévisible du coronavirus, s’il ne nous a pas déjà rendu visite.

En revanche, le couple dictatorial a appelé de façon irresponsable des marches et des danses de masse, n’a pas pris les mesures recommandées à l’échelle mondiale par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et a été reporté par le SICA. L’épidémie au Nicaragua est inévitable, mais la responsabilité de sa gravité incombe à son propriétaire.

L’auteur est journaliste, ancien ministre et ancien adjoint.