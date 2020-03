La Russie; volontaires chinois cherchent à tester un prototype

Le ministère chinois de la Défense a déclaré qu’il avait “réussi” à développer un vaccin contre le SRAS-CoV-2 et qu’il avait déjà autorisé les tests sur l’homme, mais n’a pas précisé quand il commencerait.

Les autorités sanitaires russes ont annoncé lundi que le Vaccin Covid-19 passé la première phase des tests et cela pourrait être prêt dans 11 mois.

Le directeur de l’Agence fédérale de médecine biologique (FMBA), Veronika Skvortsova, a annoncé qu’il attend davantage de soutien du gouvernement accélérer le processus de création du rétroviral contre le coronavirus.

En outre, il a indiqué que deux centres FMBA Ils travaillent sur des médicaments pour traiter les symptômes du coronavirus SARS-CoV-2.

“Il s’agit du Centre scientifique d’immunologie, à Moscou, et du Centre scientifique des médicaments de haute pureté, à Saint-PétersbourgDit Skvortsova.

Il a dit que les employés de la FMBA travaillent dur pour s’assurer que le pays reçoive les tests et les médicaments contre le coronavirus dans les plus brefs délais.

En outre, le Premier ministre russe, Mikhail Mishustin, avait précédemment annoncé que l’Agence fédérale de biologie médicale était engagée dans le développement de plusieurs prototypes de médicaments anti-coronavirus.

La Chine dit avoir un vaccin prêt pour des tests humains contre le SRAS-CoV-2, qui provoque la covid-19

Selon le site Consalud.es, la Chine a confirmé ces dernières heures avoir accéléré tous les processus pour trouver le Vaccin Covid-19. Le ministère chinois de la Défense a indiqué dans un communiqué de presse que le premier prototype du vaccin pour le nouveau coronavirus est prêt à subir les premiers essais cliniques. Un projet développé par l’entreprise privée CanSino Biologics, en collaboration avec le Académie militaire des sciences médicales.

Ils sont actuellement recherche de volontaires pour tester le prototype du vaccin. Ils doivent avoir entre 18 et 60 ans et ne pas avoir été infectés par le virus. Les autorités chinoises ont souligné que même si cet essai était réussi, l’éventuel vaccin ne pourrait pas être commercialisé pendant au moins 12 mois.

Selon la BBC, l’épidémiologiste Chen Wei, chef de ce groupe de chercheurs, a déclaré qu’il était conforme aux normes internationales et aux réglementations locales, et que est prêt pour une “production à grande échelle, sûre et efficace”.

Les États-Unis et l’Espagne ont également confirmé qu’ils finançaient des projets qui étudient le développement d’un éventuel vaccin.

(Avec des informations de Ntx)