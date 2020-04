La saison de la grippe pourrait rendre la deuxième vague de coronavirus encore plus dévastatrice, selon le CDC – .

Le directeur des Centers for Disease Control and Prevention a déclaré dans une nouvelle interview qu’une deuxième vague de coronavirus cet hiver pourrait être encore plus dévastatrice que la première.

Le Dr Robert Redfield a déclaré que la prochaine éclosion de coronavirus se chevaucherait probablement avec la saison de la grippe, ce qui pourrait exercer une pression supplémentaire sur le système de santé.

Il a ajouté que les autorités doivent continuer à investir dans les tests COVID-19 et la recherche des contacts pour mieux gérer la deuxième vague, et elles doivent encourager les gens à se faire vacciner contre la grippe.

Le directeur du CDC, le Dr Robert Redfield, a prévenu il y a quelques jours qu’une deuxième vague de coronavirus frapperait plus tard cette année. Les nouvelles sont venues au milieu des bavardages accrus de la Maison Blanche sur l’assouplissement des mesures de distanciation sociale et le redémarrage de l’économie. “Je pense que nous devons supposer que c’est comme les autres virus respiratoires, et qu’il y aura une saisonnalité”, a déclaré Redfield à l’époque. Maintenant, il a développé la question dans une nouvelle interview. Le médecin pense que la deuxième vague de coronavirus pourrait être encore plus dévastatrice que la première, et c’est parce que ce ne sera pas seulement COVID-19 dont vous aurez à vous soucier cet hiver. La grippe revient chaque année et, combinée à une résurgence de COVID-19, elle pourrait exercer une pression encore plus dévastatrice sur les ressources.

“Il est possible que l’agression du virus sur notre nation l’hiver prochain soit en fait encore plus difficile que celle que nous venons de traverser”, a déclaré Redfield au Washington Post. “Et quand j’ai dit cela aux autres, ils ont en quelque sorte remis la tête en arrière, ils ne comprennent pas ce que je veux dire.”

“Nous allons avoir l’épidémie de grippe et l’épidémie de coronavirus en même temps”, a-t-il déclaré, notant que les autorités fédérales et étatiques doivent se préparer à ce qui nous attend. La distanciation sociale restera nécessaire même si certaines restrictions sont nécessaires. Les tests et la recherche des contacts devront se poursuivre et les efforts devront être intensifiés afin que les futures épidémies de COVID-19 soient détectées tôt et que les patients soient isolés rapidement.

Redfield a également déclaré que les responsables américains doivent persuader les Américains au cours de l’été de penser à l’avance à l’automne et de se faire vacciner contre la grippe. Se faire vacciner contre la grippe «pourrait permettre à votre mère ou à votre grand-mère d’avoir un lit d’hôpital susceptible de contracter le coronavirus», a-t-il déclaré. Il n’existe pas de vaccin contre COVID-19, bien que plus de 70 candidats soient déjà en préparation. Certains d’entre eux pourraient être approuvés pour une utilisation d’urgence cet automne, bien que la plupart de ceux qui ont dépassé les essais cliniques ne soient pas prêts pour un déploiement de masse pendant au moins 18 mois.

Les symptômes de la grippe et du COVID-19 se chevauchent, ce qui rend le diagnostic sans test difficile. La prévention potentielle d’une infection grippale en se faisant vacciner vous évite également de tomber malade et de penser que vous avez COVID-19, en plus d’aider le système de santé local. La première chose à laquelle quelqu’un pense en ce moment s’il a de la fièvre, de la fatigue et de la toux est COVID-19, pas la grippe ou le rhume, bien qu’il puisse s’agir de l’un de ces derniers.

Redfield a déclaré que si l’épidémie de coronavirus et la saison de la grippe avaient atteint un pic en même temps, «cela aurait pu être vraiment, vraiment, vraiment, vraiment difficile en termes de capacité de santé.» Mercredi matin, les États-Unis comptaient plus de 826 000 cas de coronavirus, dont 45 376 décès et 82 973 récupérations.

