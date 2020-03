La salutation qui pourrait nous aider à surmonter ce

Rosalyn travaille sur une leçon avec un professeur en ligne à domicile.

Note de l’éditeur: Hitendra Wadhwa est professeur de pratique à la Columbia Business School, où elle a remporté plusieurs prix, dont le Dean’s Award for Teaching Excellence. Il est le fondateur du Mentoring Institute, qui apporte le développement du leadership et le changement culturel aux organisations du monde entier. Les opinions exprimées dans cette colonne sont les siennes. Voir plus d’opinion sur ..

(.) – Les humains étaient censés être des animaux sociaux. Nous avons prospéré grâce à la connexion, la communauté et la parenté. Lorsque nous avons rencontré d’autres humains, il ne suffisait pas simplement d’être là avec eux; nous avons ressenti le besoin de nous unir instantanément avec eux. Et puis nous nous sommes embrassés, nous nous sommes étreints, nous nous sommes serrés la main, nous nous sommes croisés.

C’était comme ça jusqu’au début de 2020. Puis vint l’ère du coronavirus et le besoin de distanciation sociale, d’auto-isolement, de quarantaine, de confinement et d’abri à la maison.

Aujourd’hui, les humains sont toujours des animaux sociaux, et nous aspirons toujours à la connexion. Nous devons trouver un moyen de créer un lien instantané, mais nous devons le faire sans contact physique. La recherche montre qu’une seule poignée de main peut transférer 124 millions de bactéries en moyenne, ce qui en fait très probablement un moyen parfait de partager des virus. Un “plantage de ces cinq” transférera environ la moitié de ce nombre.

Certains d’entre nous ont secoué le coude de l’étagère. C’est ce que l’Organisation mondiale de la santé nous a dit d’utiliser à l’époque de la grippe aviaire en 2006.

Mais soyons honnêtes, le contact avec le coude n’a tout simplement pas le même grésillement que, par exemple, une poignée de main ou un câlin. Il suffit de voir cette image de deux candidats à la présidentielle grimacer pour se sentir convaincu de cela.

Et le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a récemment déclaré que ce n’était pas une bonne idée. Il a tweeté: “Lorsque vous saluez les gens, il vaut mieux éviter de vous heurter au coude car ils vous mettent à moins d’un mètre de l’autre.”

Ainsi, certains chefs d’État du monde entier utilisent un message d’accueil qu’ils ont appris lors de leurs visites d’État en Inde: le namasté.

Namaste dans le monde

Dans le cas où vous n’avez pas pris de cours de yoga, le namasté est lorsque vous mettez vos mains ensemble, les paumes pressées l’une contre l’autre, centrées sur votre poitrine. Namasté fait partie de diverses poses de yoga, mais c’est aussi la façon traditionnelle dont les gens d’Inde se saluent. Et comme il n’implique pas de contact physique, il est protégé contre les virus.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’était rendu en Inde en 2018. Ainsi, lorsqu’il a attaqué le coronavirus, il a été l’un des premiers à adopter le namasté comme hommage de choix. Il a également encouragé son pays à abandonner les poignées de main et à adopter le namasté, et donne des tutoriels gratuits.

Le président de la France, Emmanuel Macron, a également récemment décidé d’utiliser le namaste pour accueillir le roi Philippe VI et la reine Letizia d’Espagne. L’ambassadeur de France en Inde, Emmanuel Lenain, a ensuite tweeté: “Le président Macron a décidé de saluer tous ses homologues avec un namasté, un geste élégant qu’il a retenu de sa visite en Inde en 2018”.

Lors de la récente visite d’État du président des États-Unis, Donald Trump, en Inde, son hôte, le Premier ministre Narendra Modi, n’a pas pu le convaincre d’un nouvel accord commercial, mais il l’a fait pour le namasté. Peu de temps après son retour, Trump a croisé les mains pour saluer le Premier ministre irlandais Leo Varadkar.

«Je reviens tout juste d’Inde. Et je n’ai pas serré la main là-bas, et c’était très facile parce que c’est ainsi que cela fonctionne et le Japon fonctionne comme ça », a déclaré Trump, montrant le namasté indien et la révérence japonaise. “Ils sont en avance sur la courbe.”

Après plusieurs visites en Inde, le prince Charles d’Angleterre a également adopté le namasté comme style de salutation préféré, bien que, comme le montre cette vidéo, les vieilles habitudes soient difficiles à briser.

Il est temps que namasté se mondialise, comme il l’a toujours été en Inde. Namasté pourrait être la plus ancienne forme de salutation utilisée activement sur notre planète. Des figures de la terre excavées par des archéologues de la civilisation de la vallée de l’Indus, datant de 3000 av.J.-C., montrent des gens dans la pose de Namasté.

En revanche, la poignée de main n’est née, comme hier, que vers le IXe siècle av. C.

Vous pouvez l’utiliser lors de votre visioconférence

Le namasté n’impliquant pas de contact, c’est aussi la forme parfaite de salutation à distance. Alors, lorsque vous organisez ce qui pourrait être votre 31e réunion virtuelle dans cette ère de coronavirus demain, pensez-y. Vous ne pouvez pas serrer la main de vos collègues ou leur faire un câlin lorsqu’ils entrent dans la salle de visioconférence de Zoom, mais vous pouvez les inviter à se lier les uns aux autres par le biais d’un namasté. C’est ce que nous faisons maintenant lors de nos réunions d’équipe au Mentoring Institute.

En plus de ses avantages sans contact, il existe d’autres possibilités attrayantes en adoptant le namasté comme salutation préférée. Il y a quelques années, alors que je terminais un discours pour un public de 600 cadres, j’ai ressenti une forte traction dans mon cœur pour le public. Ils m’avaient écouté pendant une heure, ils avaient ri et soupiré à mes histoires et, à travers leurs assentiments et leurs notes, ils avaient gracieusement reçu mes idées. Je voulais les embrasser chacun à la fin de mon discours en applaudissant.

Dans 15 secondes, il allait quitter la scène et quitter leur vie pour toujours, et il voulait transmettre à chacun d’eux “Je suis reconnaissant pour la belle connexion que nous avons établie aujourd’hui.” Comment pourrais-je créer ce lien avec 600 personnes avant de partir au coucher du soleil?

Puis instinctivement mes mains se croisèrent et les paumes se pressèrent l’une contre l’autre, mes pouces près de mon cœur. Namasté. J’ai réalisé que je faisais ce que je grandissais en Inde chaque fois que j’entrais dans une pièce pleine d’amis et de famille. Soyez tranquille. Penchez-vous légèrement. Sourire Balayez la pièce avec un namasté tout en regardant avec amour dans les yeux de tout le monde.

Namasté a cette puissante qualité d’être inclusif. Avec namasté, vous créez un lien instantané avec tous ceux qui sont réunis, pas seulement avec la personne juste en face de vous. Il est physiquement impossible d’accomplir cela avec un baiser, une accolade, une poignée de main, se cogner tous les cinq ou un coup au coude, qui sont tous exclusivement en tête-à-tête. Namasté nous aide à reconnaître que, que cela nous plaise ou non, nous sommes tous connectés; nous nous levons et tombons ensemble. Alors que nous pouvons choisir de nous serrer dans nos bras ou de se couder uniquement avec nos favoris, lorsque nous offrons un namasté, nous ouvrons nos cœurs à tout le monde, sans discrimination. Toute l’humanité est dans notre étreinte.

Que signifie “namasté”?

Et ce n’est pas tout. Pour comprendre tout le potentiel du namasté en tant qu’outil de lien social, nous devons nous demander: “Que signifie ce mot à consonance étrange?”

Dans le mot namasté, toute la philosophie du yoga est codée. Voilà ce que je veux dire.

Si vous deviez tracer une ligne pour représenter le spectre complet de la nature humaine, passant de “terrible” à “excellent”, où seriez-vous sur cette ligne? Où placeriez-vous votre collègue préféré? Et le collègue le moins préféré?

Où que vous mettiez et où que vous mettiez ces deux collègues, je vous dis que vous vous trompez. Parce que, comme vous pouvez le voir, c’est tout le spectre, et eux aussi. Pensez à votre pire qualité, votre pire comportement, votre pire moment de la vie. Pensez maintenant à votre meilleure qualité, à votre meilleur comportement, à votre meilleur moment dans la vie.

Le yoga vous invite à trouver en vous cette étincelle divine, la partie de vous que j’appelle votre «noyau intérieur». Lorsque vous opérez à partir de votre noyau interne, vous êtes concentré, engagé, connecté et curieux. Vous pouvez vous éloigner de l’attachement, de l’ego et de l’insécurité pour opérer avec sagesse et intention. Il est à son plein potentiel.

Plus vous découvrirez cette étincelle divine en vous, plus vous commencerez à la voir autour de vous, dans chaque cœur qui bat, car elle est innée dans l’humanité. Nous l’avons tous, nous devons juste travailler pour le réveiller et l’exprimer dans tout ce que nous faisons.

Namaste est un mot sanskrit qui signifie “l’étincelle divine en moi s’incline devant l’étincelle divine en vous”. En d’autres termes, vous dites que certains jours, vous ou moi pouvons être fatigués, mal élevés ou profondément défectueux; Mais aujourd’hui, en ce moment, alors que nous nous connectons, je cherche à vous offrir le meilleur de moi et je m’efforce de faire ressortir le meilleur de vous.

Il est maintenant très clair que nous ne gagnerons la guerre contre le coronavirus que si nous sommes tous dans le même bateau. Les riches doivent s’unir aux pauvres, les jeunes aux vieux, les conservateurs aux libéraux, chaque nation à toutes les autres. Nous devons inspirer non seulement le meilleur de nous-mêmes, mais aussi le meilleur des autres, y compris des personnes qui, en moyenne, peuvent renvoyer, rejeter ou signaler.

Quelle meilleure façon d’atteindre cet objectif que de commencer et de clôturer chaque interaction en appuyant paume contre paume pour affirmer doucement le potentiel héroïque inexploité qui se trouve chez toutes les personnes avec lesquelles vous vous engagez?

Parce que, comme Gandhi l’a dit un jour, “la différence entre ce que nous faisons et ce que nous sommes capables de faire suffirait à résoudre la plupart des problèmes du monde”.

Namasté.

