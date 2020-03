La santé est un droit universel avant le profit

De différentes parties du monde, un certain nombre d’humanistes ont réfléchi au moment présent et préparé cette déclaration et cette campagne que Pressenza est heureuse de soutenir.

La santé est un droit universel.

Économie de marché et spéculation financière.

Par cet appel, nous répondons à la responsabilité que nous avons été appelés à accepter. Nous utiliserons toutes nos forces pour surmonter l’urgence du coronavirus. Et nous le ferons du mieux que nous pouvons en restant à la maison, en continuant à faire notre travail, si nécessaire, et en aidant ceux qui en ont besoin de toutes les manières possibles. Nous serons responsables et essaierons de convaincre ceux qui nous entourent de faire de même.

Nous continuerons d’être responsables, même lorsque cette situation est derrière nous, lorsque nous devrons payer le prix de la catastrophe qui affectera des millions de personnes – au-delà de la perte de tant de personnes affectées dans des conditions inhumaines – avec des conséquences extrêmement graves pour les soins de santé et l’économie.

Mais nous exigeons également que vous, nos représentants, ceux à qui nous avons délégué des décisions très importantes et à qui nous confions également notre vie et celle de nos proches, assumiez également votre responsabilité.

Nous ne sommes pas naïfs et nous savons parfaitement que nous ne vivons pas seulement un accident, mais payons plutôt le prix de priorités complètement fausses et de choix inacceptables.

La santé des personnes, la recherche scientifique et la vie elle-même sont subordonnées à d’autres choses: le marché, les choix financiers et le respect des paramètres économiques qui n’ont rien à voir avec le bien-être de la communauté.

Ce virus n’a pas créé les contradictions que nous vivons, il nous a juste aidés à les voir. Aujourd’hui, les conséquences sont évidentes pour tous. Il est clair que les mécanismes qui ont régulé notre société jusqu’à présent ne garantissent pas notre bien-être et ne menacent même pas notre survie.

Les difficultés, le manque de coordination, la lenteur et l’indécision avec lesquelles nos gouvernements ont réagi à cette urgence nous ont clairement montré à quel point leurs mains sont liées par les marchés, le système financier et le chantage de l’économie mondiale. Dire que cela est inévitable, c’est admettre que notre démocratie n’a plus de sens. Et cela est inacceptable, immoral et contraire à l’évolution humaine. Nous exigeons que nos gouvernements représentent les intérêts du peuple et non les marchés.

Nous reconnaissons les erreurs que nous avons commises. Nous avons naïvement pensé qu’en suivant certaines prescriptions économiques, en nous soumettant au chantage économique, nous nous sauverions de la situation dans laquelle des millions de personnes ont été placées dans des pays dits «en développement». Mais aujourd’hui, face à cette crise, face à la menace de nouvelles guerres, de nouvelles pandémies possibles et de catastrophes écologiques, nous nous rendons compte qu’aucun de nous ne peut se sentir en sécurité à moins que le bien-être de tous ne soit garanti, tout comme nous réalisons qu’il n’y a pas de des peuples plus séparés mais une seule grande famille humaine.

La solidarité qui se manifeste, l’entraide entre les individus, entre les régions, entre les États, montre la direction dans laquelle nous devons aller.

Nous ne serons plus manipulés par des campagnes de haine qui ne servent qu’à nous diviser.

Aucun de nous n’est isolé, aucun de nous ne peut être dépensé et personne ne peut se sauver seul.

Le progrès de quelques-uns finit par être un progrès pour personne.

Nous demandons à tous les gouvernements de nos pays:

– n’épargner aucun effort pour surmonter cette crise, en lui donnant une priorité logistique et économique absolue jusqu’à ce que le danger soit passé. La vie humaine est la valeur la plus importante.

– renforcer adéquatement et durablement les structures de santé publique et les adapter à nos besoins réels. Leur fonctionnement ne doit plus être mesuré en termes de productivité mais en fonction de leur capacité à améliorer la santé publique et la prévention. Ce renforcement devrait également couvrir la recherche et la formation du personnel.

– octroyer des subventions massives, appropriées et non remboursables pour soutenir les individus, les familles et les entreprises productives qui seront fortement endommagées par cette urgence. Ces fonds ne doivent en aucun cas être compensés par de nouvelles coupes dans les dépenses publiques, mais doivent provenir de la richesse qui a été concentrée entre les mains de quelques individus, banques et hedge funds au cours des dernières décennies. Par exemple, en taxant les investissements spéculatifs et en taxant les revenus des grandes entreprises qui ne paient actuellement pas d’impôts dans les pays où elles opèrent. Il est urgent de réduire d’autres postes budgétaires tels que ceux liés aux dépenses militaires, en particulier les missions à l’étranger et l’achat de nouveaux équipements et fournitures.

– créer un fonds international d’urgence géré par l’ONU afin de soutenir les pays les plus fragiles économiquement (comme l’Afrique subsaharienne), où cette pandémie risque d’avoir les conséquences les plus dévastatrices. Cette aide ne doit en aucun cas être convertie en nouvelle dette.

Quant à nous, nous ne serons plus de simples spectateurs passifs.

Nous avons ressenti le besoin de nous rassembler et d’écouter ce qui est au plus profond de nos cœurs. Nous avons redécouvert l’essentiel de la vie et nous en ferons le fondement de notre existence. Nous changerons nos priorités et cultiverons nos meilleures aspirations. Nous sommes nombreux, de toutes générations et de toutes cultures, et notre force sera telle qu’il ne sera plus possible de nous ignorer.

«Nous sommes à la fin d’une période sombre de l’histoire et rien ne sera plus jamais comme avant. Petit à petit, un nouveau jour se lève. Les cultures commenceront à se comprendre; les peuples connaîtront une aspiration croissante au progrès pour tous, sachant que le progrès pour quelques-uns finit par être un progrès pour personne. Oui, il y aura la paix, et par nécessité, on comprendra que l’esquisse d’une nation humaine universelle commence à apparaître. » – Silo, 2004

Des humanistes pour le #UniversalRightToHealth

Pour approuver la campagne et pour plus d’informations: salutedirittouniversale@gmail.com