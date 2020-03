La santé nie la mort de José Kuri par le coronavirus et c’est la carte des infections au Mexique

Il y a déjà 153 000 517 cas confirmés jusqu’à dimanche dans le monde, dont plus de 81 000 se sont produits en Chine.

Le ministère de la Santé a nié que l’homme d’affaires José Kuri soit décédé du coronavirus Covid-19, bien qu’il ait précisé qu’il se trouvait dans “état critique ».

Dans un communiqué, il a précisé que “jusqu’à 23h00 le 15 mars, le patient n’est pas décédé, mais est dans un état critique”.

Il a expliqué que c’est un patient de 71 ans qui reçoit des soins médicaux dans un hôpital du sud de Mexico (Médica Sur).

“Nous espérons qu’il parviendra à surmonter cette circonstance et nous réitérons une fois de plus notre engagement envers les citoyens à informer en temps opportun et de manière véridique”, a déclaré l’agence.

Cela se produit après que des journalistes dimanche soir tels que Joaquín López Dóriga et Raymundo RivaPalacio aient fait de la mort de Kuri un fait, qu’ils ont ensuite dû corriger.

Il était le directeur de SDPNoticias, Federico Arreola, qui est venu nier la mort de l’homme d’affaires, qui avait déjà été reprise par son site Web, sur la base de ce que López Dóriga et RivaPalacio ont rapporté:

Nous avions tort: ​​Kuri n’est pas mort; est très sérieux à Médica Sur. Faux qu’il soit décédé à 19h30 https://t.co/P0P5O29Jfh / via @sdpnoticias

– Federico Arreola (@FedericoArreola) 16 mars 2020

Dimanche soir, seulement 53 cas de Covid-19 avaient été confirmés au Mexique et voici la carte de son évolution dans les États:

Signaler Coronavirus COVID-1… par Aristegui News sur Scribd

Et donc la pandémie se propage à travers le monde; sont déjà 153 mille 517 cas confirmé jusqu’à dimanche:

Nombre confirmé de cas de #coronavirus: 153 517 (10 982 nouveaux)

5735 décès (343)

Hors de Chine

72 469 confirmés (10 955)

2531 décès (333)

143 pays (09)

La Chine

81048 confirmés (27)

3204 décès (10) #COVID ー 19 pic.twitter.com/Wh4AgrFImT

– Nouvelles de l’ONU (@NoticiasONU) 15 mars 2020