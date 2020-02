La Sécurité sociale perd 34 542 filiales étrangères en janvier | Économie

La Sécurité sociale a perdu 34 542 affiliés étrangers en janvier (1,63% de moins), ce qui a clôturé le premier mois de l’année avec 2 090 440 salariés étrangers, si bien qu’elle était au maximum pour un mois de janvier dans la série historique.

Selon les données publiées mardi par le ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, le nombre de travailleurs étrangers représente ainsi 10,91% de l’occupation espagnole totale, après avoir augmenté de 6,29% (avec 123 741 membres de plus) en le dernier an.