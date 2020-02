La sélection de Madrid, champion de la Coupe d’Espagne de Track 2020 | Sports pratiques

La Équipe nationale de Madrid champion a été proclamé ce week-end au vélodrome municipal de Tasio Greciano de Galapagar (Madrid) du Coupe d’Espagne de cyclisme sur piste 2020

L’équipe de Madrid a accumulé un total de 35 points pour être couronné devant Pays basque (34 points) et Castille et Leon (28 points).

Madison Champions

Aussi, les couples dans la catégorie «ouverte» Illart Zuazubiskar-Xabier Mikel Azparren et Tania Calvo-Euekene Larrarte ont été proclamés dans la même vélodrome Champions espagnols de Madison 2020

Les Basques Illart Zuazubiskar et Xabier Mikel Azparren ont rempli leur rôle de favoris et ont obtenu le titre dans la catégorie Open. Jusqu’à quatre tours sont venus pour gagner et, avec 132 points, ils n’ont trouvé aucune opposition pour accrocher l’or.

Ils ont gagné devant Murcie Alberto Pérez et José María García (91 points) et les locaux Raúl García et Javier Ureña (60), qui a remporté le bronze après avoir combattu avec Joan Font et Ricard Martín. Il a subi une chute en l’absence d’une cinquantaine de tours, ce qui l’a empêché de terminer une compétition dans laquelle ils sont venus marcher quelques secondes, rapporte le RFEC.

Au test d’élite féminine Tania Calvo il a affirmé son point de vitesse le plus élevé pour gagner et marquer aux côtés Eukene Larrarte sa troisième blessure consécutive avec 80 points.

Irene Usabiaga et Naia Amondarain, qui a affronté le dernier sprint après avoir gagné lors des 5 précédentes, a dû se contenter de l’argent (78).

Le bronze était pour le couple Eusktrak-Euskadi composé de Ana Usabiaga et Ziortza Isasi, sans gagner de sprint.

# CEMadison20 | 🠓¸ Nous clôturons un week-end animé à Galapagar avec la photo de tous les champions de Madison Espagne 2020🠥 ‡

Félicitations! pic.twitter.com/O6Fke4ab2p

– RFEC (@RFECiclismo) 16 février 2020

Circuit Coupe d’Espagne

Illart Zuazubiskar (Eustrak-Euskadi) et Marga López (Îles Baléares), arrivé en tête à la dernière date à Galapagar, sont devenus de nouveaux champions de la Coupe d’Espagne de Piste 2020 dans la catégorie open-bottom.

Marc Terrasa (Baleares) et Eva Anguela (Madrid), parmi les juniors, et José Segura (Communauté valencienne) et Ainhoa ​​Moreno (Îles Baléares) parmi les cadets, les vainqueurs du circuit national ont également été proclamés.

Dans vitesse, victoires en Coupe générale pour Alejandro Martínez (Communauté valencienne) et Andrea Valentina Ortiz (Genesis) dans la catégorie Open. Andrea Castejón et Sergio Fernández (Castilla y León), vainqueurs du circuit entre les juniors, tandis que Deva Rossato (Cronobike) et Unai Díez (Euskadi) l’emportent parmi les cadets.

La compétition Catégorie ouverte Le mâle a commencé avec Xabier Mikel Azparren (Euskadi) s’imposant dans le scratch après une belle attaque en l’absence d’une dizaine de tours. Le Madridois Raúl García (Madrid) a été le meilleur de la course au tempo, tandis que Noel Martín (Castilla y León) a remporté l’élimination.

Déjà dans le ponctuation il y a eu un grand duel entre Illart Zuazubiskar (Eustrak-Euskadi) et Ricard Martín (JF Cunit-Proton), les deux ayant remporté trois tours, mais avec une victoire finale pour le Basque, qui s’est faite avec la victoire à Galapagar et avec le Général du circuit national.

Chez les femelles, tests de fond ont été dominés de manière solvable par Eukene Larrarte (Gipuzkoa-Ogi Berri), qui a gagné en scratch, en course de tempo, en élimination et en marquant. Marga López (Baléares), grâce à sa régularité, a finalement remporté la conquête du général de la Coupe d’Espagne.

Dans les épreuves de fond chez les hommes juniors, le protagonisme a été monopolisé par Marc Terrasa (Baléares) et Gérard Montoro (Catalogne), qui ont maintenu un beau duel finalement réglé en faveur des Baléares, dont la conquête du test de Madrid l’a également conduit à être couronné vainqueur du Coupe d’Espagne 2020.

Eva Anguela a une fois de plus dominé la catégorie junior féminine comme elle l’a fait à Dos Hermanas. Le Madrid a remporté la course de tempo et a terminé deuxième du score final derrière Kattalin Iriondo (Euskadi), terminant comme le meilleur à Galapagar avec 40 points et devenant champion du circuit.

Dans la catégorie des cadets masculins, une chute a privé le leader de la Coupe d’Espagne, Jordi Artigues (Îles Baléares) d’opter pour le maintien de son état. Une situation qui a parfaitement profité du Valencien José Segura pour se présenter comme le meilleur cadet de Galapagar et accéder également à la première position du général.

Quant à la cadette féminine, victoire pour Ainhoa ​​Moreno (Baléares), qui a remporté les trois épreuves de notation et revêtu du maillot distinctif de la Coupe d’Espagne sur le podium.

Tests de vitesse

Quant à la vitesse, Alejandro Martínez (Communauté valencienne) et Andrea Valentina Ortiz (Genesis) ont dominé dans les 200 mètres, faisant de même en vitesse et Ortiz également dans le keirin, étant ainsi couronnés champions de la Coupe d’Espagne 2020 Le mâle Keirin s’est terminé par la victoire de Navarre Sergio Aliaga.

En catégorie junior, victoires au Galapagar pour Sergio Fernández et Lydia Pinto, qui ont réussi à s’imposer au 200 mètres et à la vitesse. Au keirin junior, victoire pour Ibon Díaz (Euskadi) et Irantzu Solaguren (Euskadi). Le général de la Coupe d’Espagne a été conquis par Sergio Fernández et Andrea Castejón.

Sergio Serrano et Deva Rossato ont remporté la victoire au Galapagar dans la catégorie des cadets, Unai Díez et Rossato s’habillant avec le maillot de champion d’Espagne.

practicodeporte@efe.com