La semaine politique, marquée par la première table de dialogue avec la Generalitat | Couverture

La semaine politique qui commence demain sera marquée par deux jalons majeurs, la première session de contrôle de Pedro Sánchez au Sénat mardi après-midi et qui se poursuivra au Congrès le lendemain, et la première réunion de la table de dialogue entre le gouvernement et la Generalitat, mercredi à La Moncloa.

Le rendez-vous le plus attendu est cette dernière réunion, à une date finalement convenue jeudi dernier par le président du gouvernement, Pedro Sánchez, et la Generalitat, Quim Torra, malgré les divergences qui persistent sur l’autodétermination et la figure du médiateur.