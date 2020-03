“La semaine prochaine, plus de cas sont attendus”, prévient l’épidémiologiste

Jusqu’à ce vendredi, le Nicaragua enregistre quatre cas positifs de coronavirus (Covid-19): deux récemment confirmés, un stable et un décédé. Mais, dans les prochains jours, d’autres cas pourraient être révélés du fait que la durée d’incubation du virus, qui est de 14 jours, est prise, en prenant comme référence la date du premier cas confirmé, le 18 mars, a expliqué l’épidémiologiste Rafael. Amador.

Le spécialiste a illustré la situation en mettant du pop-corn, qu’ils éclatent petit à petit jusqu’à atteindre leur point maximum. “Imaginez quand ils mettent du pop-corn dans celui-là en premier, puis dans un autre, et dans un autre, et soudain, ils commencent à éclater beaucoup en même temps”, a-t-il déclaré.

“Ainsi, peu à peu les cas s’accumulent, qui à leur tour entrent en contact avec de plus en plus de personnes. La période d’incubation du premier cas présentera la maladie avant le deuxième cas, et ce avant le troisième cas “, a expliqué Amador.

«La différence est qu’il y a des gens qui l’attrapent en premier et qui l’obtiennent peu à peu, et des cas confirmés commencent à apparaître, certains qui ne remarqueront même pas qu’ils ont la maladie, d’autres deviendront plus malades; en attendant, les autres reçoivent un grand nombre de cas parce qu’ils ont été infectés en même temps, et c’est de là que vient le risque, que la semaine prochaine, plus de cas devraient commencer à apparaître parce que nous nous sommes infectés en silence “, a-t-il expliqué. Amador.

Le “pic” du virus?

“Le pic se produit parce qu’il y a de nombreux cas accumulés en peu de temps. Quand on parle de pic, c’est le point le plus haut de la courbe. Les gens ont été infectés, les cas ont commencé à s’accumuler, les infectés ont commencé à s’accumuler et soudainement les malades graves ont commencé à apparaître, et soudainement ils ont commencé à arriver dans les hôpitaux et les hôpitaux ont commencé à avoir une sursaturation des patients en peu de temps » Fit remarquer Amador.

Le spécialiste a insisté sur l’importance de pratiquer des mesures préventives pour éviter d’atteindre ce “pic”. “Comment le bec est-il aplati? En ce que la contagion est ralentie pour que les gens tombent progressivement malades et pas tous en même temps, c’est pourquoi il est ordonné d’isoler les gens chez eux afin qu’ils ne continuent pas à reproduire plus de personnes infectées qu’au après 15 ans, ils vont commencer à présenter la maladie grave », a-t-il souligné.

Amador a encouragé les Nicaraguayens à maintenir l ‘”auto-quarantaine” car cela aidera à éviter d’enregistrer une “courbe soudaine”.

Restez à la maison

La vitesse de propagation du Covid-19 a montré, dans des pays comme l’Italie et l’Espagne où le plus grand nombre de décès sont enregistrés, que la prévention est le meilleur moyen de lutter contre une épidémie.Par conséquent, le spécialiste conseille aux Nicaraguayens de ne pas partir de leurs maisons si ce n’est pas nécessaire, n’envoyez pas les enfants en classe et maintenez une distance sociale.

La nouvelle pandémie de coronavirus a tué 24 906 personnes dans 196 pays du monde. Jusqu’à ce vendredi, plus de 553 244 personnes concernées sont enregistrées.