La semaine se termine avec du soleil et des températures plus élevées que la normale dans tout le pays | La société

L’Agence météorologique d’État (Aemet) prévoit pour demain, dimanche, un ciel légèrement nuageux ou clair, à l’exception d’un certain intervalle nuageux dans la région du détroit et du littoral cantabrique et catalan, et des températures nettement supérieures à la normale dans tout le pays.

Les températures augmenteront dans les îles Canaries, plus prononcées la nuit, et en Catalogne, et peu de changements resteront dans le reste; Aemet prévient que les températures diurnes seront “nettement plus élevées que la normale” pour la période de l’année.