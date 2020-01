La Serbie, avec un grand Djokovic, met fin au rêve de l’Espagne en Coupe ATP | Sports pratiques

Ce ne pouvait pas être cette fois pour Espagne, que l’on retrouve dans cette finale de l’ATP Cup face à une Serbie magnifiquement menée par Novak Djokovic, qui a été décisif pour remporter son match individuel ainsi que le match de double avec Viktor Troicki.

Il a combattu l’Espagne autant qu’il a pu, avec une équipe qui s’est à nouveau vidée pour avoir tenté de gagner une égalité vraiment compétitive et égalisée entre les deux meilleures équipes de la compétition. Mais cette fois, le meilleur était Novak Djokovic, numéro deux mondial et qui savait faire de l’exercice en tant que leader.

Baptiste, invaincu

Et que la matinée a commencé de la meilleure façon possible pour l’équipe nationale grâce à une nouvelle victoire de Roberto Bautista devant Dusan Lajovic. Castellón a terminé sa semaine avec plein de triomphes et sans avoir donné un seul set, la meilleure façon de commencer cette nouvelle saison 2020.

Bautista a résolu son duel 7-5 et 6-1 et a forcé Djokovic à mettre la cape du héros.

Et le dirigeant serbe a accepté l’enjeu sans délicatesse. Il a sauté sur la piste avant Rafa Nadal Dans le grand duel de la compétition, le premier face à face entre les deux meilleurs joueurs du monde, ceux qui ont régné sur le circuit ATP ces derniers temps.

Le manacorí a joué un bon match, surtout dans le deuxième set, cependant, il a toujours été à la remorque d’un Djokovic qui a commencé la saison effrayante, accumulant des triomphes de valeur devant de grands joueurs et sachant également vaincre un grand Rafa Nadal et lui envoyer le premier message de l’année moins de dix jours avant le début le premier Grand Chelem de la saison à Melbourne.

Il a fini par gagner celui de Belgrade par 6-4 et 7-6 et l’envoi de la cravate au match de double décisif, qui devait être le dernier juge de cette première édition de l’ATP Cup.

Un double plus décisif que jamais

À la surprise générale, Nadal, visiblement fatigué par les dix jours de tenue maximale au tennis, a pris la décision de ne pas jouer ce match, de sorte que l’Espagne a sauté sur la piste avec Pablo Carreño et Feliciano López, la paire qui en demi-finale a mis le 3-0 contre l’Australie.

Et encore une fois, Djokovic était le bourreau de l’Espagne. Le deuxième joueur mondial a dessiné un duel impérial, magnifique, sachant tirer son partenaire et ami Viktor Troicki, qui était également à un niveau élevé bien que plus irrégulier. Djokovic commandait son partenaire et ses rivaux, presque toujours dépassés par les Balkans. Il a gagné la Serbie 6-3 et 6-4 et a fini par célébrer cette victoire dans le nouveau Coupe ATP, une compétition qui est tombée amoureuse des joueurs et des fans et qui semble être arrivée pour durer de nombreuses années. Le tennis prend déjà de la vitesse de croisière et en un peu plus d’une semaine vient le premier Grand Chelem de la saison, l’Open d’Australie.

