La série A estime qu’une Juventus-Inter sans public donnerait à l’Italie une mauvaise image | Sports

Paolo Dal Pino, président de la Ligue italienne de Serie A, a défendu dimanche la décision de reporter la Juventus Turin-Inter Milan et a souligné qu’il y avait joué à huis clos ce soir, comme cela était initialement prévu pour des raisons de sécurité en raison de la alerte au coronavirus, aurait donné “une mauvaise image” au football du pays.

La propagation du coronavirus a fait 29 morts et plus de 1000 infectés en Italie et la Ligue de Serie A a décidé de reporter le 13 mai cinq matchs de la vingt-sixième journée, après qu’il ait déjà fait de même avec quatre autres rencontres de la précédente jour.