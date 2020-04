La seule usine de bouteilles d’oxygène en Europe est fermée et Macron refuse de la nationaliser

Bien qu’aucune information ne circule sur le stock de bouteilles d’oxygène en France, qui sont très utiles en ces temps de crise sanitaire aiguë et dont l’Italie manque cruellement, la seule usine capable de les produire en Europe reste fermée. Les employés de l’usine de bouteilles d’oxygène de Luxfer à Gerzat (une ville située dans la banlieue nord de Clermont-Ferrand en France) appellent à la nationalisation «totale et définitive» de l’usine et au redémarrage immédiat de la production afin de faire face à l’actuelle crise sanitaire et pouvoir alléger la demande en France et à l’étranger. Après des années de décadence néolibérale qui ont maltraité l’hôpital public, entraînant l’épuisement du personnel, des budgets réduits, une diminution du nombre de lits d’hôpital, une diminution du stock de masques et, finalement, une gestion catastrophique de la crise actuelle, Le gouvernement français persiste à ne pas intervenir pour reprendre le contrôle de cette usine, indispensable pour soigner les patients souffrant de convulsions19?

Le 26 novembre 2018, devant 136 employés réunis à la cantine de l’usine, un responsable du groupe britannique Luxfer Holding PLC, détenu par des fonds tels que Fidelity ou BlackRock, a froidement annoncé la fermeture défensive du site acquis en 2001. La production s’arrêtera en mai 2019. L’usine, bien que rentable et avec un carnet de commandes important, fermera en juin et tous les employés seront licenciés. Avec un chiffre d’affaires de 22 millions d’euros et un profit d’un million d’euros en 2018, 55% de plus que l’année précédente, cette fermeture reste difficile à comprendre pour les salariés. Ils découvriront cependant la stratégie du groupe, qui a un quasi monopole: selon le délégué du syndicat français CGT, Axel Peronczyk, il s’agirait de remplacer les produits de très haute qualité fabriqués à Gerzat par des produits de moindre qualité. fabriqués hors de France, avec des coûts de fabrication et des prix de vente en baisse de 12%.

Début janvier 2020, la direction de l’entreprise a fait détruire les paniers de chargement, mais lorsque les excavatrices sont arrivées quelques jours plus tard pour tout détruire, les employés occupaient l’usine. L’occupation a empêché la direction de détruire les machines et a duré jusqu’au 19 mars, au milieu de la crise des coronavirus. Afin de respecter l’isolement décrété par le gouvernement, les salariés en difficulté décident de quitter le site et de le placer sous la responsabilité de la Préfecture.

Luxfer de Gerzat, qui produisait quelque 220 000 bouteilles par an, près de 950 bouteilles par jour ouvrable, approvisionnait non seulement l’Europe et la Russie, mais aussi l’Asie de l’Est, l’Afrique du Nord, l’Afrique du Sud, l’Australie, le Japon… La moitié de cette production était destinée à l’oxygène médical, 40% pour l’équipement des pompiers en appareils respiratoires autonomes et 10% pour l’industrie. Ces bouteilles de gaz haute pression sont notamment utilisées pour soulager les symptômes de détresse respiratoire chez les patients atteints de covid19. Ils sont utilisés à domicile, dans les hôpitaux lorsque les connexions aux grands réservoirs d’oxygène ne sont plus disponibles, dans les hôpitaux de campagne créés pour soulager les hôpitaux surpeuplés, comme c’est actuellement le cas à Mulhouse (France), ou lors des transferts de patients.

Les travailleurs en lutte comprennent littéralement le discours du président Macron du 12 mars, qui a déclaré: «Ce que cette pandémie révèle, c’est qu’il y a des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché», pour exiger une nationalisation totale et définitive de l’usine de Gerzat. avec un redémarrage immédiat de l’activité pour éviter les pénuries et sauver des vies.

En réponse au président de l’organisation patronale française Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, qui a déclaré le 23 mars «qu’il ne devrait pas y avoir de tabous en la matière», lorsqu’il s’agit de nationaliser les entreprises en temps de crise, Luxfer n’a probablement pas besoin une nationalisation à privatiser ensuite une fois la crise passée, mais plutôt à remettre définitivement un bien précieux entre les mains du domaine public.

