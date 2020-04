La situation des migrants vénézuéliens en pleine quarantaine empire

Alors que le gouvernement colombien renforce les mesures restrictives en vue de contrôler la pandémie de coronavirus, les milliers de migrants vénézuéliens dans le pays sont devenus les victimes de la quarantaine.

Sans abri et sans nourriture, étant donné l’impossibilité d’effectuer le travail informel avec lequel ils gagnaient leur vie au quotidien, des milliers de Vénézuéliens ont décidé de retourner dans leur pays, s’exposant à la contagion de COVID-19 en raison de la surpopulation et des conditions insalubres.

Même les migrants vénézuéliens qui étaient en Équateur ont également rejoint le voyage de retour dans leur pays à travers le territoire colombien.

Jorge Iván Ospina, maire de la ville de Cali, épicentre de l’arrivée des Vénézuéliens d’Equateur, a dirigé un pont humanitaire, avec le soutien de Migración Colombia et du ministère des Affaires étrangères, pour transférer les migrants vers la ville de Cúcuta en bus, dans la zone frontalière.

“Ceux qui sont ici avec nous sont des Vénézuéliens originaires de nombreuses régions et que, face à toutes ces circonstances anormales, ils sont en train d’être rapatriés dans leur pays”, a indiqué le responsable local, qui a souligné que les migrants sont soumis à un contrôle, avant de commencer le voyage jusqu’à 20 heures sur le chemin, et qu’ils reçoivent un kit alimentaire et un autre de nature sanitaire.

Cependant, pour José Luis Múñoz, porte-parole du Réseau humanitaire, une ONG qui travaille avec les migrants dans la zone frontalière, le pont humanitaire, loin d’aider, aggrave la situation des migrants qui se sont retrouvés entassés dans les parcs publics de la zone frontière, transformant la ville de Cúcuta en un «terrain fertile» pour le coronavirus.

“Les gouvernements ont dû créer des abris temporaires pendant la quarantaine, je sais que cela peut être très coûteux, mais avec la coopération internationale, l’aide du secteur privé et du gouvernement lui-même, cela aurait pu être résolu s’il y avait une volonté politique et un peu plus d’humanité” ” Múñoz a prévenu.

Selon le porte-parole de l’ONG, les migrants qui arrivent dans leur pays sont confinés dans des écoles de l’État de Táchira, dans des conditions insalubres, et sont même traités comme des traîtres à la patrie, c’est pourquoi beaucoup d’entre eux préfèrent retourner en Colombie en utilisant les passages frontaliers illégaux, appelés «sentiers», où ils n’ont aucun contrôle ni contrôle sanitaire, augmentant de façon exponentielle les risques de contagion avec le coronavirus.

Au milieu d’une situation difficile, le gouvernement colombien a ordonné que les migrants reçoivent des soins de santé similaires à ceux offerts aux nationaux, cependant, les ressources économiques sont insuffisantes pour répondre à la demande croissante, donc Felipe Múñoz, directeur colombien de La frontière qui traite de la migration vénézuélienne a demandé plus de soutien de la communauté internationale.

“Nous sommes, aujourd’hui, le pays qui accueille le plus de migrants dans le monde et nous l’avons fait généreusement”, Le responsable a déclaré lors d’une demande d’aide internationale pour s’occuper des milliers de migrants qui n’ont ni toit ni moyens de subsistance.

Et c’est que des familles entières de Vénézuéliens qui vivaient dans des maisons de location, appelées “rémunération journalière”, à Bogotá et dans d’autres villes du pays, et qui ont été expulsées de leurs chambres en raison de l’impossibilité de payer, n’ont eu d’autre alternative que d’entreprendre la dure rentrer dans son pays, quelles que soient les mesures de confinement mises en œuvre sur le territoire colombien.