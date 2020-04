La société civile et les entreprises privées soutiennent les secteurs vulnérables pendant la pandémie

L’Équateur a réussi à unir la société civile pour aider les secteurs les plus vulnérables pendant cette période de pandémie.

L’entreprise privée prend en charge des produits à des prix confortables pour désinfecter les mains et les surfaces. Vinicio Pinto, directeur des Laboratoires de Windsor connu en Equateur pour la mousse du carnaval de Carioca, raconte Voice of America Comme aujourd’hui, elle produit du gel antibactérien avec le soutien de ses travailleurs.

«Et avec beaucoup de remerciements à mon personnel, mon personnel a été merveilleux et aimant envers l’entreprise et sa responsabilité professionnelle. Mon peuple ne sort pas, nous leur donnons de la nourriture, ils ont un endroit pour se laver, se baigner, laver les vêtements. »

Lire aussi: Ce qui se passe à Guayaquil, la ville équatorienne la plus touchée par Covid-19

Pinto reconnaît que le gouvernement a été très agile dans les processus d’importation de matières premières et que certains entrent avec des tarifs préférentiels.

“Je dois dire et féliciter le gouvernement national, car les douanes fonctionnent à merveille. L’attention est très bonne et le dédouanement est totalement agile ».

Il a également souligné que les entreprises privées doivent soutenir des prix à la consommation équitables en ce moment.

“Je crois que les Équatoriens et les Équatoriens et les nôtres doivent livrer un bon produit à un prix équitable. Soutenons le travail, aidons les gens à aller de l’avant et à avoir de l’argent pour ramener chez eux et entretenir leur maison. »

Cela peut vous intéresser: Coronavirus en Équateur: le drame de Guayaquil, qui fait plus de morts de Covid-19 que des pays entiers et se bat contre la montre pour leur offrir un enterrement décent

La société civile soutient également. Ceux qui ont plus de ressources assemblent des paniers avec des provisions qui sont distribuées aux quartiers ayant plus de besoins. L’Équateur fait ainsi face à l’un des moments les plus complexes de son histoire.