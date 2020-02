La société de production Esther García distinguée par le prix de la femme de l’année | Culture et divertissement

Esther García, directrice de la production des films de Pedro Almodóvar, a reçu ce soir le prix de la femme de l’année lors du dîner des nominés des Fotogramas de Plata Awards 2019 pour sa carrière exceptionnelle de plus de 30 ans dans la sphère nationale et international et pour sa “lutte” pour l’indépendance des auteurs.

«J’ai beaucoup combattu pour avoir des couvertures ou pour être en reportage intérieur, Fotograms a été la clé pour tous les films que j’ai réalisés, donc pour moi que ce prestigieux magazine de cinéma me décerne un prix, c’est comme le« summum », je suis énormément heureux ”, le producteur sur le tapis rouge a assuré EFE avant le dîner.