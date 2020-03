La société UCEMACHINES crée le système pour éliminer les agents pathogènes dans les aéroports | Communiqués

Une étude réalisée par BioMed Central Infectious Diseases, menée par des experts de l’Université de Nottingham et du Finnish Health Institute, révèle que les plateaux passagers des aéroports accumulent plus de micro-organismes pathogènes que les toilettes publiques.

Dans l’étude de trois semaines, 90 surfaces différentes collectées à l’aéroport d’Helsinki-Vantaa ont été analysées. Des échantillons ont été prélevés dans les endroits les plus suspects, tels que les escaliers mécaniques et les boutons d’ascenseur, jusqu’à ce qu’ils découvrent que le problème était concentré sur les plateaux de sécurité. Quatre des huit échantillons prélevés sur ces objets en plastique ont donné des résultats positifs. Parmi les résultats des virus respiratoires identifiés figuraient: rhinovirus (40%, des surfaces); coronavirus (30% des surfaces); adénovirus (20% de surfaces); Grippe A (1/10, 10%, échantillon de surface).

Pour se faire une idée, les plateaux utilisés pour placer les objets personnels dans les contrôles de sécurité sont l’une des principales sources de contagion et de contamination croisée.

Voilà pourquoi Machines UCE Il y a 4 ans, il a créé un système pour mettre fin à ces agents pathogènes. L’entreprise a créé Cleanbox, une machine conçue pour éliminer les micro-organismes pathogènes dans les plateaux de contrôle des passagers avec une efficacité totale et une puissance résiduelle. En outre, il peut également être appliqué à la désinfection des paniers d’achat, des plateaux à pain, du poisson, de la viande, des gants, des boîtes et des couverts.

La propagation accélérée de Covid-19 a mis le monde entier en état d’alerte et les précautions hygiéniques et sanitaires dans les environnements publics ont doublé les efforts. Le contexte actuel a généré une autre situation exceptionnelle: les entreprises vouées à la protection de la santé publique qui, il y a quelques années, étaient pratiquement dans l’ombre, deviennent désormais pertinentes et leur travail commence à être mieux connu. En Espagne, UCE Machines en est devenu un exemple. L’entreprise créative de Cleanbox Dans les mots de son co-fondateur Vicente Monzó, il déclare qu ‘«après avoir testé avec succès la machine à l’aéroport de Valence, elle devrait être installée de toute urgence dans tous les aéroports nationaux et nous nous proposons, temporairement altruiste, d’installer ces machines et d’éviter propagation du coronavirus ».

La machine créée par UCE Machines possède son brevet mondial correspondant et a passé tous les tests d’analyse des résultats, garantissant la désinfection jusqu’à 72 heures après le nettoyage.

L’entreprise qui a fabriqué des produits antibactériens et désinfectants spécifiques a été la multinationale Betelgeux, avec laquelle UCE Machines va de pair avec des certifications et s’est toujours appuyé sur la capacité de Cleanbox à contribuer à quelque chose d’aussi important que l’hygiène et la santé publique.Contact

