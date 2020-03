La société VirtualCable propose gratuitement une solution de télétravail | Communiqués

Ce fabricant de logiciels a décidé d’apporter son soutien à toutes les organisations contraintes de mettre en œuvre le travail à distance à titre préventif pour garantir le bien-être de son personnel.

La crise sanitaire actuelle oblige de nombreuses entreprises à trouver rapidement une solution pour que leurs employés puissent travailler à domicile. “Nous pensons que nous devons tous mettre toutes les ressources entre nos mains pour éviter que la situation ne s’aggrave. Pour cette raison, nous avons décidé de fournir gratuitement nos logiciels VDI et vApp UDS Enterprise à toutes les entreprises espagnoles, afin que les processus d’acquisition d’une solution ne soient pas un obstacle afin qu’ils offrent à leurs employés la possibilité de télétravail », explique Félix Marié, PDG de VirtualCable.

Ce fabricant fournira à toutes les PME qui en font la demande une version gratuite à vie pour un maximum de dix utilisateurs. “Nous savons que les petites et moyennes entreprises ont généralement moins de ressources et qu’elles sont les plus vulnérables à ce type de crise, nous voulons donc que les investissements ne soient pas un problème pour qu’elles adoptent les mesures recommandées par le ministère de la Santé”, explique Casado. .

VirtualCable a également pensé aux administrations publiques et aux grandes entreprises, qui sont soumises à des procédures administratives afin d’acquérir une solution. Cette entreprise fournira gratuitement son logiciel de télétravail pour les six prochains mois, afin de pouvoir mettre en œuvre immédiatement une solution efficace.

Enfin, toute entreprise pourra utiliser gratuitement UDS Enterprise pendant les trois prochains mois.

«Nous voulons offrir une solution globale et que chaque entreprise puisse choisir la formule qui correspond le mieux à ses besoins», explique le PDG de VirtualCable.

L’un des avantages de cet outil est la rapidité avec laquelle il est déployé, une caractéristique clé étant donné la situation actuelle, dans laquelle un grand nombre d’entreprises doivent adopter le télétravail du jour au lendemain. «Avec UDS Enterprise, toute organisation peut mettre en place un système de travail à distance en un seul matin. Pour demander le logiciel, il vous suffit de contacter n’importe quel distributeur d’ordinateurs dans notre pays », explique Casado.

VirtualCable, une société au capital 100% espagnol et fabricant d’UDS Enterprise, possède une vaste expérience. Plus de deux mille entreprises de plus d’une centaine de pays, y compris des centres d’enseignement, des organisations appartenant à l’administration publique et des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, font confiance à UDS Enterprise depuis des années.

