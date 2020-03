La SSA doit publier un décret avec lequel “nous jouons un rôle important dans la solution de la pandémie”: Cossío

L’agence fédérale doit déterminer sans ambiguïté les mesures et les restrictions pour le transit des personnes et les régimes de santé pour l’ensemble du pays, a déclaré le ministre à la retraite.

Le le ministre à la retraite José Ramón Cossío Il a souligné que la prochaine étape juridique pour faire face à la pandémie de Covid-19 au Mexique est essentielle et que, par conséquent, la Secrétaire de Santé ça doit commencer imaginer et préciser dans un décret, toutes les actions que toutes les autorités du pays doivent mener sous son commandement.

À travers un fil sur son compte Twitter, Cossío a déclaré qu’après avoir rendu l’ordonnance, l’agence fédérale devait déterminer sans ambiguïté le mesures et restrictions pour le transit des personnes et régimes de santé pour tout le pays. Et en même temps, définir comment le trafic terrestre, maritime et aérien sera réglementé.

Ensuite, sans ambiguïté, vous devez déterminer les mesures et les restrictions pour le transit des personnes et les régimes sanitaires pour l'ensemble du pays. De même, il doit définir comment le trafic terrestre, maritime et aérien sera réglementé.

«De plus, il doit établir la manière dont, librement, il disposera de tous les moyens de transport public et de service public. En outre, il doit déterminer l’utilisation qu’il donnera aux services téléphoniques et télégraphiques et aux transmissions radio et télévision », écrit-il.

Cossío a rappelé qu’en termes constitutionnels, ce que la SSA détermine actuellement, sera exécutif et sera obligatoire dans tout le pays.

“Sans exagération, Dans ce décret, nous jouons un rôle important dans la solution à la pandémie. Il est TRÈS IMPORTANT d’y penser », a-t-il souligné.

Juste samedi, lors du rapport quotidien sur le coronavirus, Hugo López-Gatell Ramírez, Sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, a déclaré que Le Mexique fait face à sa dernière chance de réduire la vitesse de transmission de ce virus et pour cette raison, il a réitéré l’appel à la population de rester chez elle.

Lorsqu’on lui a demandé: “Envisagez-vous de mettre en œuvre des mesures plus sévères pour qu’ils restent vraiment chez eux?”, López-Gatell a célébré et remercié que de nombreuses personnes et organisations gouvernementales aient décidé de prendre des mesures responsables et déterminées. Cependant, rIl a réitéré que le recours à la force publique pour renforcer ces mesures n’est pas souhaitable.

«Le sentiment du public est que quelque chose doit être fait, mais nous disons clairement, que quelque chose que nous devons tous faire, nous tous. Nous n’attendons pas que le gouvernement vienne à nous, il n’est pas souhaitable dans la gestion d’une épidémie d’atteindre des situations extrêmes comme celle que nous voyons aujourd’hui en Europe, où les états d’urgence sont officiellement déclarés et les garanties constitutionnelles sont suspendues et la force publique est utilisée pour il n’est pas souhaitable de renforcer les mesures de santé publique », a-t-il déclaré.

“Nous appelons énergiquement, énergiquement et sans équivoque à rester chez nous, à rester chez nous tous et à tous, c’est la meilleure façon que nous décidons volontairement et consciemment de rester à la maison tous en même temps”, a-t-il ajouté.