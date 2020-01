La start-up de gestion de voyages de la société Triporate reçoit un financement de 1,3 million | Entreprend

Triporate a clôturé une augmentation de capital de 1,3 million d’euros à laquelle ont participé plusieurs fonds d’investissement et le Centre de Développement Technologique Industriel (CDTI), avec lequel ils espèrent améliorer leur service, ce qui facilite la réservation de voyages Entreprise aux entreprises utilisant l’intelligence artificielle.

“La gestion des voyages d’entreprise est extrêmement compliquée, et vous pouvez continuer à augmenter la valeur sous différents aspects”, a expliqué à EFE le PDG de Triporate, Sergio Orozco, sur les objectifs de cette opération, axée sur l’amélioration de l’outil qu’ils proposent. à vos clients

Triporate, qui en trois ans d’activité a réussi à gérer environ 5 000 déplacements par mois pour une centaine d’entreprises, a collecté ce financement sur les fonds d’Archipelago Next, Tokavi, Reus Capital et le fonds ‘Travel Tech’ de l’accélérateur Top Seeds Lab, en plus du financement public du CDTI et du soutien de Bankinter et Aurorial, qui a déjà C’étaient des investisseurs.

La plupart de ces investisseurs apportent du capital, bien que certains d’entre eux représentent également des sociétés qui pourraient être des clients de ce démarrage Madrid, finaliste de concours pour les entrepreneurs tels que le South Summit ou le Travel Innovation Summit Madrid, et lauréats de l’appel à startups de Santander Bank ‘The Call’.

Technologie artificielle appliquée aux voyages d’affaires

Cette startup est issue d’un groupe d’entrepreneurs technologiques qui ont découvert que le secteur du tourisme pouvait s’améliorer en appliquant une technologie artificielle.

Avec le soutien d’accélérateurs tels que Wayra (Telefónica) ou Google for StartupsIls ont développé un outil technologique qui automatise la recherche de voyages d’entreprise et est capable de lire un e-mail, d’extraire les données nécessaires pour un voyage et de rendre les options de voyage les plus économiques à l’entreprise.

“Les déplacements d’entreprise ont généralement une certaine récurrence: les équipes se rendent généralement dans certaines zones, utilisent des billets de train aller-retour ou se rendent dans un hôtel d’un certain coût moyen. Lorsqu’une entreprise est licenciée, notre outil apprend de ses voyages “, a expliqué Orozco.

Triporate génère actuellement sa facturation grâce aux commissions qu’ils reçoivent des fournisseurs, mais ils développent également d’autres services supplémentaires pour les entreprises, tels que leur donner accès à un panneau de contrôle, leur offrir un enregistrement anticipé, une réclamation de vol ou une assurance voyage. Une bonne partie du financement sera consacrée au développement de ces produits.

Le défi de la concurrence avec les grandes entreprises L’un des défis pour cette entreprise émergente est qu’elle doit rivaliser avec les grands groupes de voyages qui offrent des services de voyages d’affaires.

“De nombreuses entreprises nous testent en parallèle jusqu’à ce qu’elles aient validé que le service les convainc”, a admis le cofondateur de Triporate, qui compte déjà des entreprises de plus de 500 salariés parmi ses clients. “Il leur est difficile de changer de mentalité”, a-t-il ajouté.

Bien qu’elles ne puissent être rentables qu’avec leur activité d’agence de voyages, les projets de cette startup passent par la poursuite des investissements dans le développement de sa technologie, ils ne prévoient donc d’atteindre le point mort qu’à la fin de cette année 2020.

“L’investissement technologique est fondamental. Nos collaborateurs sont en mesure de multiplier par dix le nombre de déplacements qu’ils gèrent par jour devant une agence traditionnelle”, a expliqué le PDG de Triporate.