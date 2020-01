La start-up italienne de voyages du groupe WeRoad arrive en Espagne | Entreprend

Le groupe italien de démarrage de voyages de personnes ayant des intérêts similaires, WeRoad, qui en trois ans a réussi à atteindre 10 000 passagers et 800 voyages, arrive en Espagne.

“Notre avantage concurrentiel est que nous sommes les créateurs de la communauté des voyageurs et nous pensons que les voyageurs espagnols sont les plus similaires à ceux d’Italie”, a expliqué à EFE la co-fondatrice de WeRoad, Erika de Santi.

La proposition de cette entreprise est de générer des plans de voyage attractifs pour les personnes entre 25 et 35 ans ou entre 35 et 45 ans qui partagent la passion de la destination proposée et le style de voyage: nature et aventure, détente, culture, villes ou fêtes et vie nocturne.

Ce sont des voyages créés au siège italien de WeRoad, à Milan, où ils ont une équipe de 70 personnes qui conçoivent des plans basés sur “les souhaits de la communauté des voyageurs”, combinant vols, hébergements et transferts. “Nous ne sommes pas un” marché “, nous ne revendons pas les voyages d’autres opérateurs”, a déclaré De Santi.

Chaque voyage proposé apparaît sur son site Internet avec une estimation du prix et l’indication si le nombre de voyageurs nécessaires pour le démarrer a été atteint.

Après avoir dépassé 10 000 passagers en deux ans et demi, WeRoad espère convaincre 2 000 voyageurs au cours de sa première année en Espagne, un chiffre similaire à celui atteint lors de sa première année en Italie, pour lequel ils tentent d’atteindre la communauté de Voyageurs espagnols.

“Nous recherchons le” weroader “espagnol, à travers les réseaux sociaux et avec certains événements que nous appelons” Webares “avec des gens qui ont voyagé avec nous”, a déclaré à EFE le chef de l’Espagne pour WeRoad, Íñigo Balbín.

Coordonnateurs de voyage avec frais payés

Un aspect fondamental de chaque voyage est les coordinateurs, qui sont des voyageurs expérimentés qui font partie du groupe avec la mission d’être le point de référence, aidant à rendre l’expérience inoubliable et à établir un lien de communication avec l’organisation pendant l’itinéraire.

“Leurs dépenses sont payées par WeRoad et ils ont une petite rémunération symbolique, mais ce n’est pas un travail à temps plein”, a expliqué le co-fondateur de la startup italienne, qui assure que ce chiffre n’implique pas une précarité du chiffre guide de voyages.

“Le guide de voyage est un rôle différent, nous avons des guides locaux dans nos visites, le coordinateur est un compagnon de voyage”, a déclaré De Santi, qui a expliqué que la plupart de ses coordinateurs – ils en ont 400 en Italie – sont des professionnels. de différentes régions qui remplissent cette fonction pendant leurs vacances.

Un financement de deux millions et à la recherche d’un nouveau tour WeRoad a été lancé mi-2017 avec un tour de financement de deux millions d’euros, auquel ont participé les fondateurs, les fonds d’investissement familiaux italiens et le groupe italien de médias et services touristiques pour le jeune OneDay.

La startup italienne, qui a jusqu’à présent financé sa croissance avec les bénéfices de son activité, prévoit de lancer un nouveau cycle de financement “plus puissant” au cours de cette année 2020, qui lui permettra de se positionner dans le paysage des startups internationales les plus prometteuses.