La stratégie détendue et risquée de ce pays européen face à la menace du coronavirus – . Miami (51)

Un pays européen a opté pour des mesures d’assouplissement dans la guerre contre COVID-19, en s’appuyant sur la responsabilité individuelle de sa population.

C’est la Suède, un pays d’environ 10 millions d’habitants.

Le pays scandinave a fermé des instituts et des universités (pas des écoles ou des jardins d’enfants) et a interdit les concentrations de plus de 50 personnes depuis le 29 mars dernier.

Mais la vie quotidienne est toujours normale par rapport au reste du monde: par exemple, les gens continuent d’aller dans les bars et les restaurants.

La Suède a même refusé de fermer les frontières car il semble qu’elles ne soient pas considérées comme étant en phase de confinement mais plutôt en phase d’atténuation, selon le journal Vox, qui a cité l’épidémiologiste en chef du pays, Anders Tegnell.

Le gouvernement social-démocrate a conseillé au public de pratiquer l’éloignement social et plusieurs sites touristiques ont choisi de fermer leurs portes par eux-mêmes.

La situation unique de la Suède est attribuée en grande partie à la confiance qui existe entre les citoyens et les autorités, ainsi qu’à l’indépendance de ces mêmes autorités d’influence politique. Il convient également de mentionner que ses 10 millions d’habitants vivent dans 4,7 millions de logements. Dont 1,7 million d’entre eux sont des ménages célibataires ou sans enfant, selon les statistiques du gouvernement suédois.

C’est pourquoi on pense que la Suède pourrait être un cas particulier dans l’Union européenne, où le coronavirus a évolué sans freins ces dernières semaines et poussé le système de santé dans des pays comme l’Espagne et l’Italie à ses limites.

Tegnell a déclaré dans une interview lundi que les gens qui aiment le plein air s’en moquent, car “ce n’est évidemment pas la façon dont ces virus se propagent”.

“Être à l’extérieur, comme nous le faisons actuellement, sans être trop proches les uns des autres, n’est évidemment pas la façon dont ces virus se propagent, lorsque vous êtes à l’intérieur, lorsque vous êtes proche des gens, donc ce type d’images ne ils me concernent autant que les autres choses que je vois », a déclaré Tegnell.

Tegnell a déclaré que les mesures “à long terme” sont plus durables que les mesures drastiques, telles que les blocus observés dans d’autres pays, et il est préoccupé par une augmentation spectaculaire des cas où ces pays commencent à rouvrir.

Il convient de noter que bien qu’aucune mesure n’ait été mise en œuvre, une grande partie de la population a cessé de voyager et quelque 2 300 médecins ont demandé au gouvernement d’interposer des mesures plus strictes, selon le magazine Time.

“Nous pensons qu’il n’y a aucune preuve scientifique de sa stratégie”, a déclaré Cecilia Söderberg-Nauclér, experte en pathogenèse microbienne. Selon l’expert, le gouvernement a hésité à partager ses données avec des scientifiques, ce qui le porte à croire que la stratégie du gouvernement “n’est pas basée sur des preuves”.

Vendredi, la Suède avait enregistré 9 685 cas de coronavirus et 870 décès.

