La Suède rejette le confinement défiant la science dominante et Trump

(.) – Une grande partie de l’Europe est toujours confinée en raison de la pandémie de coronavirus, avec de sévères restrictions de mouvement et des sanctions pour ceux qui les transgressent.

Mais pas la Suède. Des restaurants et des bars sont ouverts dans le pays nordique, des terrains de jeux et des écoles aussi, et le gouvernement est confiant dans une action volontaire pour arrêter la propagation de covid-19.

Il s’agit d’une approche controversée, qui a attiré l’attention du président des États-Unis, Donald Trump. «La Suède a fait ça, le troupeau, ils l’appellent le troupeau. La Suède souffre très, très gravement », a déclaré Trump mardi.

Mais le gouvernement suédois est convaincu que sa politique peut fonctionner. Mercredi, la ministre des Affaires étrangères Ann Linde a déclaré à la télévision suédoise que Trump avait “vraiment tort” en suggérant que la Suède suivait la théorie de “l’immunité collective”: permettre à suffisamment de personnes de contracter le virus tout en protégeant les personnes vulnérables, ce qui signifie que la population d’un pays accumule l’immunité contre la maladie.

La stratégie de la Suède, a-t-il dit, était la suivante: “Il n’y a pas de confinement et nous sommes convaincus que les gens prendront leurs responsabilités”.

L’épidémiologiste d’État du pays, Anders Tegnell, a également rejeté les critiques de Trump selon lesquelles la Suède faisait mal. “Je pense que la Suède va bien”, a-t-elle déclaré à l’affilié de ., Expressen. «Il produit des résultats de qualité de la même manière que toujours. Jusqu’à présent, les soins de santé suédois gèrent cette pandémie de manière fantastique. “

Au 9 avril, la Suède comptait 9 141 cas de covid-19 et 793 décès, selon les chiffres de l’Université Johns Hopkins.

Les actions de la Suède visent à encourager et à recommander, pas à contraindre. Deux jours après que l’Espagne a imposé l’internement national le 14 mars, les autorités suédoises encourageaient les gens à se laver les mains et à rester chez eux s’ils étaient malades. Le 24 mars, de nouvelles règles ont été introduites pour éviter la surpopulation dans les restaurants. Mais ils sont restés ouverts.

Il en a été de même de nombreuses écoles primaires et secondaires. Les réunions jusqu’à 50 personnes sont toujours autorisées.

Tegnell a défendu la décision de garder les écoles ouvertes. «Nous savons que la fermeture des écoles a de nombreux effets sur les soins de santé, car de nombreuses personnes ne peuvent plus aller travailler. Beaucoup d’enfants souffrent lorsqu’ils ne peuvent pas aller à l’école. »

Elisabeth Liden, journaliste à Stockholm, a déclaré à . que la ville était moins peuplée maintenant. «Le métro est passé de complet à seulement quelques passagers par voiture. J’ai le sentiment qu’une grande majorité prend au sérieux les recommandations de distanciation sociale. »

Mais il a ajouté que “si certains Suédois n’embrassent même pas leur conjoint, d’autres organisent des fêtes de Pâques”.

Nouvelle vague

La Suède s’est concentrée en grande partie sur la protection des personnes âgées. Toute personne de 70 ans et plus a été invitée à rester à la maison et à limiter ses contacts sociaux autant que possible. Un responsable du gouvernement suédois a déclaré qu’en général, les gens soutenaient l’approche du gouvernement, mais beaucoup étaient “bouleversés par le fait que jusqu’à récemment [el 1 de abril] Il n’y avait aucune interdiction de visiter les maisons de soins infirmiers, et maintenant le virus s’est largement propagé dans ces maisons, faisant augmenter le nombre de morts. “

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) est sceptique quant à l’approche de la Suède. Notant une nouvelle augmentation des infections dans le pays, l’OMS a déclaré mercredi à . qu’il était “impératif” que la Suède “augmente les mesures pour contrôler la propagation du virus, préparer et accroître la capacité du système de santé à faire face, garantir la distance physique et communiquer le pourquoi et le comment de toutes les mesures à la population ».

“Seule une approche” de la société entière “fonctionnera pour empêcher l’escalade et changer cette situation”, a déclaré un porte-parole de l’OMS pour l’Europe.

La “courbe” de la Suède – le taux d’infections et de décès causés par les coronavirus – est certainement plus abrupte que celle de nombreux autres pays européens avec des mesures plus strictes. Une étude de l’Imperial College de Londres a estimé que 3,1% de la population suédoise était infectée (au 28 mars), contre 0,41% en Norvège et 2,5% au Royaume-Uni. .

Quant aux décès, au 8 avril, le coronavirus représentait 67 décès pour 1 million de citoyens suédois, selon le ministère suédois de la Santé. La Norvège a enregistré 19 décès par million et la Finlande, 7 par million. Le bilan des morts a augmenté de 16% mercredi.

Certains chercheurs suédois exigent que le gouvernement soit plus strict. Cette semaine, plusieurs médecins suédois éminents ont écrit une lettre ouverte regrettant qu’un grand nombre de personnes visitent les bars, les restaurants et les centres commerciaux, y compris les pistes de ski. “Malheureusement, cela se traduit par un nombre de morts continu en Suède.”

Cecilia Söderberg-Nauclér, chercheuse en immunologie virale à l’Institut Karolinska en Suède, fait partie des 2 000 professionnels de la santé et chercheurs qui ont signé une pétition demandant une action plus ferme. Söderberg-Nauclér a déclaré à .: «Nous ne gagnons pas cette bataille. C’est horrible.

«Là où je vis, les gens travaillent à domicile, mais ils vont dans des restaurants locaux, des cafés locaux et mélangent des personnes âgées avec des jeunes des écoles et des universités. Ce n’est pas une distanciation sociale ».

Söderberg-Nauclér dit que la situation à Stockholm, où la grande majorité des infections du pays se sont produites, est “perdue”, mais ajoute: “Il n’est pas trop tard pour le reste du pays. Je voudrais que nous fermions et prenions le contrôle des régions non affectées de la même manière. »

Résister à la tempête

Tom Britton, professeur de statistiques mathématiques à l’Université de Stockholm, modélise le comportement des maladies infectieuses dans une population. Il estime que 40% de la population de la capitale suédoise sera infectée fin avril. Bien qu’il ait reconnu la difficulté de mesurer le taux d’infection, il a déclaré à . que “ma meilleure estimation aujourd’hui serait de 10% ou un peu plus” de Suédois qui ont actuellement le virus à travers le pays.

Certains opposants à la politique gouvernementale craignent que le recours à un comportement volontaire entraîne une augmentation beaucoup plus rapide des cas, ce qui pourrait submerger le système de santé. La Suède a également l’une des proportions les plus faibles de lits de soins intensifs par habitant en Europe, et le responsable gouvernemental qui a parlé à . a déclaré que les fournitures d’équipement de protection n’étaient que légèrement supérieures à la demande.

Cependant, à certains égards, la Suède est mieux préparée à affronter la tempête que d’autres pays. Environ 40% de la main-d’œuvre du pays travaillait régulièrement depuis son domicile, avant même que le virus ne frappe, et la Suède compte une forte proportion de personnes vivant seules, tandis qu’en Europe du Sud, il n’est pas rare d’avoir trois générations sous une seule même toit.

Emma Grossmith, une avocate britannique du travail travaillant à Stockholm, dit qu’un autre facteur en faveur de la Suède est un réseau de protection sociale généreux qui permet aux gens de ne pas se sentir obligés d’aller travailler si leur jeune fils est malade. Le soutien de l’État commence le premier jour d’absence du travail en raison de la maladie d’un mineur. “Le système ici était déjà bien configuré pour aider les gens à prendre des décisions plus intelligentes qui bénéficieront finalement à la population en général”, a-t-il déclaré à ..

Mais Grossmith note un grand écart entre la façon dont les Suédois et les expatriés voient le virus. «Il y a une confiance native dans le système parmi ceux qui ont grandi avec lui. En revanche, beaucoup dans la communauté des expatriés estiment que la stratégie n’a pas été clairement communiquée ou fortement critiquée dans la presse suédoise. Ils sont profondément préoccupés. “

Le mois prochain verra si le système suédois l’a bien fait.

