La super ligue de football chinoise suspendue par le coronavirus est suspendue jusqu’à nouvel ordre | Sports

L’Association chinoise de football (CFA, la fédération nationale) a annoncé aujourd’hui la suspension jusqu’à nouvel ordre de toutes les compétitions à l’échelle nationale, y compris la division de la ligue supérieure, la Super League, en raison de l’épidémie de pneumonie causée par un nouveau coronavirus qui a déjà quitté Au moins 170 morts.

Dans une brève déclaration sur son site Internet, la CFA a indiqué que “pour coopérer à la prévention et au contrôle” de l’épidémie et “pour assurer la santé” des joueurs, des employés et des supporters, le début de la saison 2020 sera reporté pour les “matches”. du football de tous niveaux dans le pays. “