LA TECHNOLOGIE AU TEMPS DU CORONAVIRUS – Latina News – Miami – Floride du Sud – USA

Par: Victor Bergamino

Ce n’est un secret pour personne que nous vivons l’un des moments les plus tendus et irréels de l’histoire humaine. La nouvelle date d’une émission hollywoodienne dans laquelle on parle d’une infection dont la mutation moléculaire n’est toujours pas claire comment cela s’est passé, mais que chaque jour qui passe, comme tout virus, se développe de façon exponentielle.

À l’heure actuelle, tous les pays du monde ont mis en place des mesures strictes pour contrer toute propagation possible du coronavirus. Bien que le personnel humain fasse ce qui est entre ses mains, il doit compter sur la technologie, car cet événement a considérablement stimulé l’imagination du personnel de santé et d’autres entités représentatives pour attirer l’attention des personnes infectées.

C’est alors que les robots, drones, applications numériques et autres dispositions technologiques prennent leur rôle respectif. Cependant, nous savons que pour des raisons de santé et de sécurité, nous devons éviter tout contact direct avec tout suspect d’avoir le coronavirus. C’est pourquoi en Chine, les drones ont été chargés de pulvériser et de désinfecter les rues. Avec le soutien de DJI, le plus grand producteur de drones du secteur, des systèmes de gicleurs ont été intégrés pour atteindre l’objectif susmentionné. Il est clair que cela démontre le simple besoin de ne pas mettre en danger la vie et l’intégrité du personnel de nettoyage et donc d’être en mesure d’optimiser chacune des ressources disponibles.

De même, concernant les expéditions de différents produits, FedEx a commandé Roxo et Amazon Scout, qui soutiennent l’atténuation des contacts directs entre les humains. En Chine, par exemple, Keenon Robotics avait une machine à comportement semi-automatique (contrôlé par un opérateur), dont la fonction consiste à transporter des médicaments et de la nourriture vers des personnes vivant dans des zones d’isolement.

Toujours dans l’obligation de protéger tout citoyen du monde, les robots restent une solution infaillible. Par exemple, dans le pays le plus peuplé du monde (Chine), Des robots équipés de caméras et de thermomètres haute résolution capables de scanner simultanément la température de jusqu’à 10 personnes dans un rayon de cinq mètres ont été activés.. Le robot, dès qu’il détecte une activité suspecte ou l’absence de masque, envoie une alerte directe aux autorités. Pendant ce temps, alors que les résultats sont comparés, qui atteignent un centre de contrôle qui nous permet de connaître la situation en temps réel, le nombre continue d’augmenter et il est évident que nous avons besoin d’une solution dès que possible.

Enfin, nous ne savons pas ce qui pourrait arriver au titan auquel nous sommes confrontés. Nous sommes conscients que chaque ressource à la disposition de l’humanité doit être pleinement exploitée, confiant que dans quelques années, nous nous souviendrons de cette phase comme un événement de plus dans l’histoire de l’humanité et rien de plus.

Victor Bergamino / victorbergamino1@gmail.com / Directeur du marketing numérique